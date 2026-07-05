Kako da puder traje i po najvećim vrućinama: jednostavan trik šminkera

Kako da puder traje i po najvećim vrućinama pitanje je koje se sve češće postavlja tokom ljetnih mjeseci kada visoke temperature, vlaga i sunce brzo naruše postojanost šminke.

Visoke ljetne temperature, vlaga i sunce često naruše i najpostojaniju šminku. Puder se može početi topiti, sjajiti ili nestajati već nekoliko sati nakon nanošenja, zbog čega mnoge osobe tokom ljeta traže lakša i izdržljivija rješenja.

Profesionalni šminkeri savjetuju da se u ljetnim mjesecima pređe na laganiji pristup koji koži omogućava da diše, a tenu daje prirodan i svjež izgled bez efekta “maske”.

Jednostavan trik: puder + hidratantna krema

Jedan od najpraktičnijih trikova jeste da klasični tečni puder pretvorite u toniranu kremu. Na taj način dobija se ujednačen ten, ali uz znatno lakši osjećaj na koži.

Šminkerica Loren Vena preporučuje da se na nadlanicu stavi mala količina hidratantne kreme i doda tek kap tečnog pudera (otprilike veličine zrna graška). Smjesa se zatim dobro izmiješa dok ne postane ujednačena i nanese na lice.

Ova metoda pomaže da koža ostane hidrirana, a ten izgleda prirodnije i svježije, što je posebno važno tokom vrućih ljetnih dana.

Kako produžiti trajnost šminke

Za dodatnu postojanost stručnjaci savjetuju da se prije šminkanja koristi lagana hidratantna krema sa SPF zaštitom, koja štiti kožu od sunca i priprema je za make-up.

Na kraju se šminka može fiksirati tankim slojem pudera u prahu ili sprejem za fiksiranje, čime se značajno produžava njena trajnost čak i na visokim temperaturama.

Ovakav pristup omogućava prirodniji izgled i dugotrajniji efekat, bez osjećaja težine na licu tokom ljetnih dana.