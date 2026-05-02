Kako očistiti hrđu sa roštilja bez jakih hemikalija

Dobar roštilj mnogi vole, ali čišćenje rešetke nakon upotrebe često se odgađa do narednog roštiljanja. Upravo to je greška zbog koje se na metalu lakše stvara hrđa, posebno ako roštilj stoji vani ili u vlažnom prostoru.

Hrđa na rešetkama najčešće nastaje zbog kondenzacije koja se nakuplja na metalu, naročito tokom noći kada su temperature niže. Poklopac može pomoći da se smanji izloženost vlazi, ali ako se roštilj ne održava redovno, rešetke će vremenom ipak početi hrđati.

Hrđu je moguće ukloniti i bez kupovnih hemijskih sredstava. Jedan od jednostavnijih načina je čišćenje sodom bikarbonom. Rešetku treba posuti sodom bikarbonom, zatim lagano zagrijati roštilj i ostaviti da soda nabubri. Nakon toga se polusuhom krpom može prebrisati površina i ukloniti sloj hrđe.

Ovaj postupak može se ponavljati po potrebi, jer soda bikarbona nije agresivna i ne ostavlja štetne tragove kao pojedina hemijska sredstva. Ipak, nakon čišćenja rešetku je dobro dodatno prebrisati i osušiti.

Postavlja se i pitanje da li je sigurno jesti hranu koja je bila u dodiru sa zarđalom rešetkom. Male količine željeznog oksida uglavnom ne bi trebale izazvati zdravstvene probleme, pa povremena upotreba zarđalog roštilja ne mora značiti ozbiljan rizik. Ipak, nije preporučljivo redovno pripremati hranu na rešetkama prekrivenim hrđom, jer dugotrajno unošenje većih količina nije poželjno.

Da bi se spriječila pojava hrđe, rešetku nakon korištenja treba oprati, isprati i dobro osušiti. Nakon toga se može premazati tankim slojem biljnog ulja, koje pomaže u zaštiti metala od vlage. Redovno čišćenje i sušenje rešetke najbolji su način da roštilj ostane spreman za upotrebu bez napornog ribanja prije svakog novog okupljanja.