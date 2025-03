Kakvo će vrijeme biti danas?

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 14 do 20, na jugu i sjeveru do 23 °C.

Nastavlja se period povoljnijih biometeoroloških prilika. Nakon svježijeg jutra, kada je poželjno biti malo oprezniji prilikom boravka na otvorenom, u nastavku dana će otopliti, što će pozitivno djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba će se reducirati. S obzirom na velike temperaturne razlike, preporučuje se slojevito odijevanje, kako bi se po potrebi raskomotili.