Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra će prije podne biti pretežno sunčano. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavina koji će se tokom noći na utorak proširiti i na Hercegovinu. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Uz grmljavinske oblake će biti i jačih udara vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C.

U utorak 2.7.2024. jače padavine sa sjeverozapada koje su u ponedjeljak i tokom noći na utorak zahvatile Bosnu i Hercegovinu pomjeraju se sa sjevera prema jugu i istoku zemlje tako da se prije podne očekuje prestanak padavina u sjevernim područjima i postepeno u ostalim dijelovima zemlje, a zadnje se očekuje poslije podne u Hercegovini i istoku Bosne. Sa prelaskom padavina doći će i do smanjenja oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 25°C.

U srijedu 3.7.2024. u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 14°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C.

U četvrtak 4.7.2024. u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.