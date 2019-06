Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Bosni i Hercegovini danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša ili lokalni pljuskovi.

U Bosni se sutra očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi rijetko praćeni grmljavinom.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 25 do 30, na jugu do 33 stepena.