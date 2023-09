Kakvo nas vrijeme očekuje tokom vikenda?

U subotu 02.09.2023., pretežno sunčano. Vjetar slab u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 25 do 30, na jugu zemlje do 32 °C.

U nedjelju 03.09.2023., sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima na istoku i sjeveroistoku Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugo do 22, a dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 °C.