Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, uglavnom sa slabom kišom. Prolazno više padavina u ranim jutarnjim satima i ponovo u večernjim satima.

Na planinama će padati snijeg. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 14°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa slabom kišom. U višim područjima će padati slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 13°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom prije podne. U višim područjima će padati slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 11°C.