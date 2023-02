Konaković sa Varhelyijem u Briselu, tema kandidatski status BiH

Evropski komesar za susjedstvo i politiku proširenja Oliver Verhelyi pozdravio je danas u Briselu novog ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića.

Welcomed the new Foreign Affairs Minister of Bosnia and Herzegovina @DinoKonakovic in Brussels today. We discussed the candidate status & the next steps ahead. The EU path is open but requires 🇧🇦to deliver on outstanding EU reforms. We stand ready to help 🇧🇦on its 🇪🇺path. pic.twitter.com/QgxFKOdwWL

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 7, 2023