Predstavnički dom PSBiH u ovoj sedmici o smjeni ministra Konakovića

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici 20. februara trebalo da razmatra Prijedlog za glasanje o potrebi rekonstrukcije Vijeća ministara BiH – smjena ministra vanjskih poslova, čiji su predlagači poslanici SDA Šerif Špago, Edin Ramić, Safet Kešo, Midhat Čaušević, Šemsudin Dedić, Nermin Mandra, Amor Mašović, Denijal Tulumović, te Demokratske fronte Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Predlagači su u obrazloženju naveli da je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković „nesavjesnim, neodgovornim i nekompetentnim obnašanjem funkcije ministra vanjskih poslova BiH nanio nesagledivu štetu državi Bosni i Hercegovini, njenom međunarodnom ugledu i instituciji Ministarstva vanjskih poslova BiH“.

”Ranije objavljene prepiske iz Sky aplikacije i shema agencije EUROPOL, koje ukazuju na povezanost ministra Konakovića sa globalnim narko-kartelom ”Tito i Dino”, narušile su povjerenje građana Bosne i Hercegovine i međunarodnih partnera u institucije države, posebno u Ministarstvo vanjskih poslova, koje bi trebalo predstavljati temelj integriteta i kredibiliteta države na globalnoj sceni”, navode predlagači inicijative.

Između ostalog, navedeno je i to da je „svojim djelovanjem u Vijeću ministara BiH i ulogom u nezakonitom produžavanju mandata vršiteljici dužnosti agentice Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, Konaković direktno omogućio zloupotrebu institucija države u pokušaju osporavanja odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu ‘Kovačević’, kojom je utvrđena teritorijalna diskriminacija građana Bosne i Hercegovine u izbornom sistemu“.

U obrazloženju za Konakovićevu smjenu spomenuto je i otkazivanje Samita lidera zapadnog Balkana i Evropske unije, koji je trebao biti održan u decembru 2024. godine u Neumu i u čijoj pripremi su direktno učestvovali najbliži Konakovićevi saradnici.

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je na pres-konferenciji u Sarajevu, odgovarajući na novinarsko pitanje, kazao da su vrlo jasno precizirali razloge za smjenu Konakovića.

”Između ostalog, zadokumentovane relacije sa narko kartelom u Dubajiu. Do parlamentaraca je kako će da reaguju. Ako se ogluše na to iz nekih svojih političkih kalkulacija, do njih je. Pozivam i alternativu u RS-u, dakle neku trojku koji su opozicija u RS-u, da razmisle da li će pratiti SDA ili će nas odbiti, sa ovakvim argumentima. Također i HDZ BiH”, kazao je Izetbegović.

Dodao je da HDZ BiH „jedini može spasiti i SNSD i Konakovića“.

”Ako ga HDZ spasi, onda je to definitivno pečat na činjenicu da je Konaković voljom HDZ-a, SNSD-a unesen na tu poziciju da on njih sluša”, kazao je Izetbegović.

(RTV Slon/Fena)