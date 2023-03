Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan (CC4WBs): Prijave do 31. marta!

Mladi/a si profesionalac/profesionalka u području kulture, umjetnosti ili kreativnih industrija? Želiš ojačati svoje vještine, raditi na svom profesionalnom i osobnom razvoju te dobiti priliku za suradnju s europskim organizacijama?

Ako je tvoj odgovor DA – prijavite se na program za kreativne voditelje/ce (LOT 1) u sklopu kojeg ćete imati priliku: 1. Proći Creative Leaders Academy 2. Dobiti priliku prijaviti se na Creative Leaders Mentorship program; 3. Ostvariti mogućnost osvajanja potpore za razmjenu kreativnih voditelja/ca.

Što dobivate sudjelovanjem u Mentorskom programu za kreativne voditelje/ce?

Dobivate individualnu podršku mentora 1 na 1 u trajanju od godinu dana, mogućnost umrežavanja s profesionalcima iz područja kulture, umjetnosti i kreativnih industrija iz cijele regije Zapadnog Balkana, promociju vašeg rada, ali također i kontinuiranu podršku tima Kreativnog mentorstva koji će provoditi Mentorski program. Kako bi se potencijalni zainteresirani prijavili za Mentorski program, prvo moraju proći Akademiju za kreativne voditelje/ce. Rok za prijavu na program za kreativne voditelje/ce (sve tri programske cjeline – Akademija, Mentorski program, Potpore) je 31. mart 2023. do 17 sati (CET).

Što dobivate sudjelovanjem u programu Creative Leaders?

Program Creative Leaders (LOT 1) osnažit će sudionike/ce programa i podržati njihov rad na Zapadnom Balkanu kroz različite treninge, umrežavanje, mentorstvo, potpore za razmjenu i istraživanje te stvaranje digitalnog portala. Program se sastoji od tri programske cjeline: 1. Akademija kreativnih lidera/ca; 2. Program mentorstva kreativnih voditelja/ca; 3. Potpora za razmjenu kreativnih lidera/ca.

Creative Leaders Academy vodit će priznati europski stručnjaci/stručnjakinje za kulturno vodstvo. Akademija će pokrivati ​​sljedeća područja: kulturni menadžment, poslovno i strateško planiranje, komunikacija, razvoj i angažman publike, poduzetničke vještine i upoznavanje s najboljim međunarodnim praksama. Do 100 polaznika imat će priliku online pohađati navedene edukacije.

2. Program Creative Leaders Mentorship fokusirat će se na osnaživanje lidera/ca i budućih lidera/ca sa Zapadnog Balkana, koji žele unaprijediti svoje vještine i ojačati svoj profesionalni razvoj kroz individualni rad s mentorima/mentoricama u odnosu na svoje specifične ciljeve, kroz peer learning i umrežavanje s kolegama/kolegicama iz regije cijelog Zapadnog Balkana. Program će trajati od septembra 2023. do septembra 2024. 24 mlada/e lidera/ce koji uspješno prođu program osposobljavanja u okviru Akademije za kreativne voditelje/ce imat će priliku prijaviti se za sudjelovanje u Mentorskom programu. Koncept programa temeljit će se na metodologiji programa Kreativno mentorstvo koju će provoditi naš tim! Više o načinu rada i metodologiji programa pročitajte ovdje.

Potpore za razmjenu kreativnih voditelja/ca dodijelit će se za podršku umrežavanju i izravnoj suradnji između kulturnih vođa na Zapadnom Balkanu i EU kroz studijske i istraživačke posjete. Ova će aktivnost povećati kapacitete pojedinaca/pojedinki i njihovih organizacija za međunarodna partnerstva i unaprijediti postojeće mreže u organizacijama domaćinima i gostujućim organizacijama na široj europskoj razini. Do 6 potpora kroz 6 razmjena bit će isplaćeno nakon završetka ciklusa programa Creative Leaders Academy.

*Program će se u potpunosti odvijati na engleskom jeziku*

Program za kreativne lidere/ce namijenjen je: Profesionalcima/profesionalkama iz područja kulture, umjetnosti i kreativnih industrija starijim od 18 godina, koji žive i rade na Zapadnom Balkanu. (Ne postoji gornja dobna granica za prijavu).

Rok za prijavu je 31. marta 2023. do 17 sati (CET)

You can find the application form at this link:

https://drive.google.com/drive/folders/1j3LLn-738X63eSu7lY7Nx9PXKtSV8UDr

More about the Creative Leadership programme and application guidelines:

https://www.britishcouncil.rs/sites/default/files/open_call_for_expressions_of_interest_in_cultural_leadership_and_media_programmes_individuals_0.pdf

All the above-mentioned activities will be carried out within the Culture and Creativity for the Western Balkans project. You may find more details about the project below:

https://www.britishcouncil.rs/en/programmes/arts/culture-and-creativity-for-the-western-balkans

For all questions and concerns, you can write to:

[email protected] with the following email subject: EOI Open Call Clarification: title of LOT.

We look forward to your applications!

Project funded by the European Union and implemented by UNESCO, the British Council and the Italian Agency for Development Cooperation (AICS).