Miralem Halilović razriješen dužnosti zbog sumnje na trgovinu ljudima

Nedžida Sprečaković
Foto: Zgrada PU Živinice/ Arhiva

Vlada Tuzlanskog kantona razriješila je dužnosti Miralema Halilovića, koji je obnašao funkciju načelnika Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave, kao i predsjednika Radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona za period od 2026. do 2034. godine, nakon što je utvrđeno da postoji osnov sumnje da je počinio krivično djelo trgovine ljudima, potvrđeno je nakon današnje sjednice Vlade.

U saopštenju se navodi da je odluka donesena u skladu s članom 210a Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, te da Vlada Tuzlanskog kantona ne dozvoljava da u njenim tijelima budu osobe za koje postoji i najmanja sumnja u umiješanost u kriminalne aktivnosti. Vlada TK ističe da, i uz puno poštivanje presumpcije nevinosti, pokazuje nultu toleranciju prema svakom obliku kriminala, posebno kada se radi o nosiocima javnih funkcija.

Iz Vlade je saopćeno da se i u ovom slučaju pokazala odlučnost i sposobnost Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK da samostalno i profesionalno djeluje u otkrivanju i procesuiranju nezakonitosti, bez obzira na položaj ili funkciju osumnjičenih.

Kako je istaknuto, Vlada Tuzlanskog kantona daje punu podršku Upravi policije u aktivnostima usmjerenim na borbu protiv svih oblika kriminaliteta, s posebnim akcentom na sankcionisanje onih koji, kako se navodi u saopštenju, nisu dostojni policijske uniforme.

