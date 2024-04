Nakon apsolutnog maksimuma temperatura zraka, od sutra porast naobake, kiša i pad temperatura

U nedjelju, 14. aprila, na meteorološkim stanicama Bihać, Bjelašnica, Bugojno, Ivan-sedlo i Zenica nadmašeni su apsolutni maksimumi temperatura zraka za april.

Pored jučerašnjih rekorda u Drvaru je 7. aprila također nadmašen dosadašnji apsolutni maksimum za april. Na preostalim stanicama maksimalne temperature izmjerene 14. aprila bile su vrlo blizu apsolutnih maksimalnih temperatura za ovaj mjesec. Za prvih 14 dana aprila ove godine srednja temperature zraka veća je u odnosu na prošlu godinu i za više od 10 stepeni.

Nakon dužeg razdoblja sa natprosječnim temperaturama zraka i nadmašenih apsolutnih maksimuma za april, stiže osjetnija promjena vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Porast naoblake, kiša, pljuskovi i pad temperature zraka u popodnevnim satima u utorak prvo će zahvatiti sjeverna i sjeverozapadna, a do kraja dana proširiti se i na ostala područja naše zemlje. Na planinama kiša će postepeno prelaziti u susnježicu.

Nestabilno vrijeme sa kišom i snijegom preovladavaće do kraja sedmice. Temperatura zraka biće ispod prosjeka za ovo doba godine. U višim područjima izvjestan je i mraz.

Minimalne temperature zraka varirat će između 0 i 6 stepeni u Bosni, na jugu Hercegovine do 10. Najviše dnevne temperature u Bosni između 2 i 8, na jugu zemlje do 15 stepeni. Minimalne očekivane temperature u pretplanisnkim područjima oko – 4 stepena.

U ponedjeljak, 22. aprila, u centralnim područjima zemlje zadržaće se nestabilno vrijeme s kišom.

Od utoraka, 23. aprila, prema raspoloživim sinoptičkim materijalima prognozira se stabilizacija vremenskih prilika. U jutarnjim satima u višim područjima moguć je i dalje slab mraz, a maksimalne dnevne temperature biće u porastu.

Jutarnja temperatura uglavnom između 1 i 7 u Bosni, na jugu zemlje do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 8 do 14, u Hercegovini do 18 stepeni.