Narednih dana pretežno oblačno vrijeme

U Bosni i Hercegovini će u naredna tri dana biti pretežno oblačno vrijeme, s najnižom jutarnjom temperaturom od minus šest, a najvišom dnevnom do 13 stepeni Celzijusa.

U srijedu, 24. januara bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama u Bosni prije podne će biti magle. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1, na jugu do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9, na jugu zemlje do 13 stepeni.

Pretežno oblačno vrijeme bit će i u četvrtak, 25. januara. Prije podne i sredinom dana u nizinama s prolaznom slabom kišom, a u višim područjima sa snijegom. Na jugu zemlje bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U petak, 26. januara više oblačnosti u jutarnjim satima. Veći dio dana pretežno sunčano vrijeme. Novo naoblačenje sa zapada se očekuje tokom noći na subotu. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8, na jugu zemlje do 13 stepeni.

Visina snijega jutros u 7 sati (cm): Bjelašnica 38; Han Pijesak 18; Ivan Sedlo 16; Bugojno, Sokolac 14; Sarajevo-Bjelave, Srebrenica 12; Mrkonjić Grad 10; Livno šest; Čemerno, Višegrad pet; Foča četiri te Bihać i Rudo tri, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.