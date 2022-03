Nastavak radova na uređenju izletišta Ilinčica

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, sa saradnicima, danas je obišao jedno od omiljenih izletišta Tuzlanki i Tuzlaka, Ilinčicu, gdje su u toku radovi na realizaciji projekta „Panonsko-jadranska veza“, finansiranog iz EU Intrerreg programa Prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Hrvatska-Crna Gora. Do sada je u okviru projekta urađena savremena LED javna rasvjeta u dužini od 1.200 metara, sa 80 sijaličnih mjesta, u vrijednosti od 131.500,00 KM, uređeno je 16 piknik lokacija za posjetitelje Ilinčice, u vrijednosti od 34.230,00 KM, što će pružiti svima priliku za odmor i rekreaciju u ovom prirodnom području, a upravo su završena i tri vidikovca za odmor i razgledanje grada, koji će se nalaziti u sastavu biciklističke staze u dužini od četiri kilometra na ovom lokalitetu. U toku je finalizacija radova na uređenju objekta Doma prirode, procijenjene vrijednosti 350.000,00 KM, koji će biti multifunkcionalan objekat za edukativne sadržaje, druženje, odmor i rekreaciju, a u toku su procedure nabavke sredstava za opremanje ovog objekta.

Tokom obilaska radova na Ilinčici, gradonačelnik je izjavio: „Postavljena je rasvjeta, postavljeno je 16 piknik lokacija, trenutno je završena izgradnja i uređenje tri vidikovca za odmor i razgledanje, tako da građani odnedavno mogu uživati u stazama koje su osvjetljene led rasvjetom. U nastavku realizacije projekta, između ostalog, planirano je uspostavljanje video nadzora objekta i lokaliteta Ilinčice. Također će biti obnovljena biciklistička staza u dužini od oko četiri kilometra, a planirana je i nabavka bicikala koji će biti na raspolaganju posjetiteljima, kao i nabavka i postavljanje šest solarnih-pametnih klupa u gradu, te postavljanje promotivnih bilboarda. Mi permanentno povećavamo površine pod uređenim parkovskim površinama. Šta je uređena površina? To je površina gdje se odvozi smeće, gdje se čisti redovno, gdje imate uličnu rasvjetu, video nadzor. Sve je to usmjereno na bolji kvalitet života građana. Vidjeli ste da smo na sjevernom dijelu Banju doveli gotovo do savršenstva. Vidjeli ste da sa planovima idemo na daleki sjever Tuzle, na Zeleni kamen – Stara Majevica, gdje očekujemo i interes privatnog kapitala kada za to raspišemo konkurs, a evo ovdje na južnoj strani hoćemo ovaj dio pretvoriti u jedan parkovski ambijent, ali park gdje se može doći na izlet. To radimo, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, sa NERDA-om. Dakle, NERDA i Grad Tuzla aplicirali su kod EU u projektu prekogranične saradnje, zajedno sa Podgoricom iz Crne Gore i Opštinom Nijemci iz Hrvatske, i u oštroj konkurenciji osvojili velika sredstva i sada smo u realizaciji projekta vrijednog oko milion maraka. Vidjeli ste da je ulična rasvjeta postavljena, da imamo šesnaest piknik lokacija, vidjeli ste danas tri nova vidikovca, slijede i trim staze, a vrijedna je investicija i kuća „Dom prirode“. Imati ćemo jednu solidnu i veliku terasu i to će biti jedan lijepi ambijent. Lijep je ambijent za boravak, bilo da ste usamljeni šetač, bilo da ste došli sa grupom na piknik, u Dom prirode ili samo u šetnju ili na vidikovac. Naša tema je kvalitet života građana i zdravlje građana.“

Direktorica Udruženja za razvoj NERDA, Lejla Hasić je istakla kako radovi idu planiranom dinamikom. „Mi osim vanjskog i unutrašnjeg uređenja kuće Dom prirode, šesnaest piknik lokacija, tri vidikovca i urađene rasvjete, zajedno sa Gradom Tuzlom organizujemo edukacije koje su prekograničnog karaktera. Upravo iduće sedmice imamo jednu edukaciju koja se dešava u Podgorici, gdje će učestvovati deset polaznika iz Bosne i Hercegovine. Tema će biti posmatranje ptica, kao dodatni doprinos turizmu. Osim pomenutih radova, na Ilinčici ćemo mapirati i jednu edukativno-biciklističku stazu u dužini od četiri kilometra, na kojoj će biti postavljeno 20 tabli, koje će biti edukativnog karaktera i koje će predstavljati floru i faunu na Ilinčici. Pored toga, nabaviti ćemo i bicikla koja će se moći iznajmljivati na ovom lokalitetu“, izjavila je Hasić.

Projekat Panonsko-jadranska veza se realizuje u okviru EU Interreg Programa prekogranične saradnje, a partneri na projektu su Grad Tuzla, Opština Nijemci iz Hrvatske, Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle, Javno preduzeće za nacionalne parkove i Centar za zaštitu i proučavanje ptica iz Crne Gore. Završetak radova i samog projekta je 15. oktobra ove godine.