Nevrijeme u BiH očekuje se tokom utorka, 21. jula, a meteorolozi upozoravaju na mogućnost jačih pljuskova, grmljavine, snažnih udara vjetra i lokalne pojave grada.

Evropski sistem za prognozu oluja ESTOFEX izdao je treći, ujedno najviši nivo upozorenja za područje koje se proteže od Italije, preko južne Hrvatske i južnih dijelova Bosne i Hercegovine, do Crne Gore i Kosova. Prognoza se odnosi na period od utorka u osam sati do srijede u osam sati po lokalnom vremenu.

Najveća opasnost u dijelovima obuhvaćenim trećim