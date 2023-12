Nikšić: Stvoriti bolji poslovni ambijent, zaštititi prava radnika i osigurati stabilan budžet

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio je danas u Sarajevu da je opredjeljenje Vlade FBiH stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, zaštita prava radnika i zadržavanje fiskalne stabilnosti.

Nikšić je učestvovao na godišnjoj konferenciji Udruženja poslodavaca Federacije BiH posvećenoj fiskalnim i parafiskalnim opterećenjima i tržištu rada u FBiH.

– Zaštita radnika mora ići i kroz to da stvorimo povoljniji poslovni ambijent za poslodavce i da smanjimo opterećenja. U posljednjih pet, šest mjeseci koliko smo fokusirani na to, ne prođe ni dan da o tome ne razgovaramo u Vladi. Naravno, moramo biti odgovorni prema fondovima, odnosno prema državi – rekao je Nikšić.

Dodao je da danas ima planirane razgovore u BH Telecomu u vezi fiskalizacije, te da je online fiskalizacija u realnom vremenu ključ namirivanja budžetskih rupa koje će nastati smanjivanjem doprinosa.

– Ne želimo dovesti nikoga u pitanje kad govorimo o tome i želimo da osiguramo stabilan budžet – istakao je Nikšić.

Kada je riječ o parafiskalnim nametima, kojih po nekim procjenama ima više od tri hiljade, Nikšić je rekao da je neophodno smanjiti njihov broj i poslodavce dovesti u situaciju da puno lakše, brže i efikasnije ostvaruju svoja prava, te da bi se osiguralo privlačenje investicija.

– Ne postoji država na svijetu u kojoj radnik od zarađenog manje nosi kući. To je danas situacija u Federaciji BiH i to moramo popraviti u saradnji sa Vladom, sindikatima, našim socijalnim partnerima i nadam se da ćemo doći do nekog rezultata – rekao je predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović, citirajući rečenicu iz analize koju je za njihove potrebe uradila grupa profesora.

Smailbegović je govoreći o fiskalnim opterećanjima prokomentirao da sa porastom plate, rastu i prihodi fondova, tako da se ukupne stope mogu smanjivati.

– Prije nekih šest, sedam godina Vlada je razmišljala o stopi 32, odnodno 32,5 posto, a danas se već priča o stopi od 28, odnodno 28,5 posto. Dakle, kako rastu primanja ta stopa može ići prema dole i treba da ide – rekao je Smailbegović.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić je rekao da bi bilo idealno da se zbirna stopa doprinosa sa 41,5 posto spusti na nekih 25 do 27 posto.

– Nažalost, kao što sam ranije najavljivao, propustili smo čitavu ovu godinu. Još je žalosnije što ćemo možda propustiti 2024. godinu jer imamo tu uredbu koja traje šest mjeseci. Nakon toga ide ljetna pauza, a nakon toga lokalni izbori i treba nekih šest do 12 mjeseci za Poreznu upravu da se prilagodi za sve navedeno. Tako da ćemo to možda tek dočekati 2025. – izjavio je Čavalić.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kurtović je rekao da očekuju u narednih šest mjeseci da poslodavci ispoštuju odluku i uredbu Vlade Federacije vezano za isplatu 2.520 KM jer je to faktički prelazno rješenje.

– Fiskalni zakoni, zakon o porezu na dohodak i zakon o doprinosima, vezani su za zakon o minimalnoj plati i mi očekujemo u narednom periodu da se ta pitanja riješe i kao sindikat pozivamo Udruženje poslodavaca i Vladu Federacije BiH da ispoštuju tu uredbu – naglasio je Kurtović.

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine organiziralo je konferenciju u okviru Projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju utjecaja poduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH” koji finansira Evropska unija.

