Obilježen Svjetski dan civilne zaštite

Svjetski dan civilne zaštite obilježava se 1. marta s ciljem podsjećanja na važnost sistema zaštite i spašavanja, ali i podizanja svijesti o ulozi službi koje reagiraju u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Tim povodom u Tuzli je održana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite na kojoj je istaknuto da su stalna obuka i koordinacija ključni za efikasno djelovanje u kriznim situacijama. Civilna zaštita na području Tuzlanskog kantona djeluje kroz različite službe zaštite i spašavanja, među kojima su vatrogasne jedinice, službe spašavanja i druge operativne strukture. Njihova spremnost u velikoj mjeri zavisi od kontinuirane obuke, ali i od ulaganja u opremu i jačanje kapaciteta.

„Civilna zaštita je služba koja se brine o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području kojem pripada. Što se tiče saradnje i onog što civilna zaštita kontinuirano radi, to je stalno obučavanje ljudi, uvježbavanje ljudi i tako dalje.“ – istakao je Mirzad Fazlić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite TK.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona ističu da se posljednjih godina izdvajaju značajna sredstva za unapređenje sistema civilne zaštite, posebno u oblasti vatrogastva i opremanja službi koje djeluju na terenu.

„Sigurno da prepoznajemo rad. Sigurno da je Vlada Tuzlanskog kantona u proteklim godinama, što kroz redovna, što kroz, rekao bih, vanredna budžetska sredstva, obezbijedila značajnu podršku za sve službe civilne zaštite. Samo u prošloj godini milion konvertibilnih maraka je utrošeno na sve ono što je potrebno u oblasti vatrogastva. I kada uzmem u obzir ranije godine, u dva navrata po milion dvjesto, milion tristo hiljada konvertibilnih maraka, onda možemo reći da su to zaista značajna sredstva koja su potrebna za jačanje struktura civilne zaštite.“ – istakao je Irfan Halilagić, premijer TK.

Iz Kantonalnog štaba ističu da bi jačanje ljudstva bilo ključni faktor za još efikasniji rad civilne zaštite, jer bi veći broj zaposlenih omogućio bolje funkcionisanje službi, ali i dodatno unapređenje kapaciteta za reagovanje u kriznim situacijama.

„S većim brojem zapošljavanja stvaraju se i uvjeti sa veće iznose novca, a time nama daju mogućnost da više opremamo službe itd…“ – dodaje Mirzad Fazlić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite TK.

Uloga civilne zaštite posebno dolazi do izražaja u trenucima velikih nesreća i katastrofa. Njeni pripadnici bili su među ključnim službama tokom velikih poplava koje su 2014. godine pogodile Bosnu i Hercegovinu, ali i prilikom spašavanja i pružanja pomoći nakon nesreće u Donjoj Jablanici. Takve situacije još jednom potvrđuju koliko je važan snažan, dobro organizovan i opremljen sistem civilne zaštite.