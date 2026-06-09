Objavljen konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u TK

Objavljen je Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2026/2027. godinu.

Konkurs je objavilo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, zajedno s Planom upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za narednu školsku godinu.

Prvi upisni rok za gimnazije, umjetničke, tehničke i stručne škole traje od 9. do 11. juna 2026. godine.

Drugi upisni rok planiran je od 17. do 19. juna 2026. godine, također za gimnazije, umjetničke, tehničke i stručne škole.

Treći upisni rok odnosi se na učenike devetog razreda osnovne škole koji su upućeni na popravni ispit u augustovskom roku, kao i na učenike koji se ne upišu u prvom i drugom upisnom roku. Oni se mogu upisati u srednje škole od 22. juna do 31. augusta 2026. godine, ali samo u škole koje nakon drugog upisnog roka ne prime planirani broj učenika.

Kandidati koji konkurišu za upis u umjetničke škole polažu prijemni ispit. To se odnosi na JU Srednju muzičku školu “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla i Srednju školu primijenjenih umjetnosti, koja djeluje u sastavu JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla.

Prijemni ispit za umjetničke škole u prvom upisnom roku bit će održan 16. juna 2026. godine u 9 sati. Ukoliko se planirani broj učenika ne popuni u prvom roku, prijemni ispit u drugom roku bit će održan 22. juna 2026. godine u 9 sati.

Za prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti zahtjev za upis na posebnom formularu, izvod iz matične knjige rođenih, svjedodžbu o završenom devetom razredu devetogodišnje osnovne škole i list profesionalne orijentacije u originalu.

Potrebno je dostaviti i uvjerenje o uspjehu u šestom, sedmom i osmom razredu devetogodišnje osnovne škole, uvjerenje o polaganju eksterne mature učenika u osnovnoj školi, kao i druga relevantna dokumenta u skladu s Pravilnikom o kriterijima za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona.

Bodovanje kandidata vršit će se u skladu s Pravilnikom o kriterijima za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona. Detaljnije informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata, kao i o mjestu i vremenu polaganja prijemnog ispita, bit će objavljene na oglasnoj ploči svake škole.

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2026/2027. godinu i Plan upisa bit će objavljeni i na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke TK, dok će svaka srednja škola objaviti svoj plan upisa na svojoj web stranici.

Više informacija možete pronaći OVDJE.