Obrišite podatke o kartici na Bookingu ako ih imate sačuvane na profilu, jer aktuelna upozorenja ukazuju na povećan rizik od prevara i zloupotrebe korisničkih podataka.

Prema dostupnim informacijama, neovlaštena lica mogla su doći do određenih korisničkih podataka, poput imena, kontakt podataka i detalja rezervacije. Iako podaci o platnim karticama, prema navodima kompanije, nisu direktno kompromitovani, rizik postoji kroz naknadne pokušaje prevare, posebno kroz lažne poruke i zahtjeve za plaćanje.

Korisnici platformi za online rezervacije posljednjih dana posebno se upozoravaju da budu oprezni s porukama koje traže hitnu reakciju.

Najčešće se radi o porukama u kojima se od korisnika traži da “verifikuju” karticu, potvrde rezervaciju ili izvrše dodatno plaćanje kako smještaj ne bi bio otkazan.

Obrišite podatke o kartici na Bookingu i provjerite poruke koje dobijate

Ovakve prevare posebno su opasne jer poruke mogu izgledati vrlo uvjerljivo. Prevaranti ponekad koriste stvarne podatke o rezervacijama, ime hotela, datum dolaska ili druge informacije koje korisniku djeluju poznato. Upravo zbog toga mnogi ne posumnjaju odmah da se radi o pokušaju prevare.

Korisnicima se savjetuje da ne šalju podatke o platnim karticama putem e-maila, SMS-a, aplikacija za razmjenu poruka ili linkova koji stignu izvan zvanične platforme. Broj kartice, datum isteka i sigurnosni kod ne bi trebalo unositi na stranicama do kojih se dolazi preko sumnjivih poruka.

Ukoliko imate sačuvanu karticu na profilu, preporuka je da je uklonite. Obrišite podatke o kartici na Bookingu i ubuduće ih unosite samo kada zaista vršite rezervaciju ili plaćanje putem zvanične stranice ili aplikacije.

Ovo nije prvi put da se javljaju problemi na ovoj globalnoj platformi. Ranije su korisnici prijavljivali poruke koje su izgledale kao da dolaze od stvarnih smještajnih objekata, a u njima su traženi dodatna uplata, potvrda kartice ili unos podataka putem linka. Takve poruke posebno su rizične jer se često oslanjaju na stvarne detalje rezervacije.

Ako dobijete poruku u kojoj se traži hitno plaćanje, potvrda kartice ili unos ličnih podataka, ne otvarajte link i ne šaljite podatke. Rezervaciju provjerite direktno kroz svoj nalog, a po potrebi kontaktirajte smještajni objekat putem provjerenog kontakta.

Posebno treba biti oprezan ako poruka sadrži pritisak da se reaguje odmah, prijetnju otkazivanjem rezervacije ili neuobičajen zahtjev za plaćanje. To su česti znakovi pokušaja prevare.

U slučaju da ste već unijeli podatke o kartici na sumnjivoj stranici, odmah kontaktirajte banku, provjerite transakcije i po potrebi blokirajte karticu. Brza reakcija može smanjiti mogućnost finansijske štete.

Obrišite podatke o kartici na Bookingu, redovno pratite obavijesti na svom nalogu i ne unosite osjetljive podatke putem linkova koje dobijete u porukama.

Najsigurnije je svaku promjenu rezervacije, uplatu ili potvrdu raditi isključivo kroz zvanične kanale platforme.

