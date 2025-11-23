OPREZ, u predpraznično vrijeme povećan broj lažnih online trgovina i prevara

Povećan broj lažnih online trgovina

U predprazničnom periodu sve je više lažnih online trgovina i prevara, što potvrđuju i upozorenja eksperata iz oblasti internet sigurnoati koji ističu da su građani ovih dana, posebno pred black friday, izloženi pokušajima krađe podataka i obmanama prikrivenim iza povoljnih ponuda. Period praznične kupovine privlači veliki broj ljudi na internet, a to je upravo ono na što prevaranti računaju dok postavljaju stranice koje izgledaju uvjerljivo i profesionalno.

U takvim situacijama najopasnije su klonirane web stranice (stranice koje izgledaju kao prave) koje preuzimaju ime poznate trgovine, vizuelno podsjećaju na original i na prvi pogled djeluju potpuno legitimno. Građani ostavljaju podatke kartice vjerujući da kupuju na poznatom mjestu, a tek kasnije shvate da je stranica bila lažna i da roba nikada neće stići. Ovaj obrazac se ponavlja iz godine u godinu, posebno pred black friday i praznike kada potražnja raste i kada ljudi traže popuste i brzu isporuku.

Sve češći su i slučajevi u kojima se otvaraju profili na društvenim mrežama i web stranice sa fotografijama popularnih proizvoda, uz cijene koje djeluju previše dobre da bi bile stvarne. Od kupaca se traži avansna uplata uz objašnjenje da se roba navodno rezerviše ili šalje odmah. Posebno se ovo aktuelizira kada je neki proizvod deficitaran kao što je trenutno pelet. Nakon što uplata prođe, komunikacija prestaje, a prodavac nestane bez traga. Ove lažne online trgovine i prevara posebno pogađaju stariju populaciju koja kupuje putem mobilnih uređaja, a nisu dovoljno edukovani i često ne primijete sitne detalje koji otkrivaju da nešto nije uredu.

Važno je znati da pravi trgovci nikada ne šalju linkove sa nepoznatih domena i ne traže hitne uplate pod izgovorom rezervacije. Takođe je važno obratiti pažnju na adrese web stranica, neuobičajene greške u tekstu, agresivne popuste i zahtjeve za plaćanje unaprijed. Uočavanje tih signala može spriječiti gubitak novca i zaštititi građane u periodu kada najviše kupuju, ali i kada su najranjiviji. Zato prilikom svake kupovine dva puta razmislite da li ste nanpravom mjestu i da li je prodavac pouzdan.