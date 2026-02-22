Velike prevare, građani ne nasjedajte!

Velike prevare posljednjih mjeseci sve su češća pojava na društvenim mrežama i YouTube platformi, gdje korisnici svakodnevno nailaze na reklame za navodno čudotvorne proizvode koji obećavaju brzo i trajno izlječenje raznih zdravstvenih problema. U oglasima se promovišu kapsule, kreme i preparati koji navodno uklanjaju bolove u zglobovima, regulišu šećer u krvi, popravljaju vid ili liječe hronične bolesti, a sve to bez recepta i bez odlaska ljekaru.

Kako se najčešće rade prevare?

Posebno zabrinjava način na koji se takvi proizvodi predstavljaju. U reklamama se često pojavljuju poznate ličnosti, ugledni doktori ili medijski prepoznatljiva imena, koji navodno preporučuju određeni preparat i tvrde da je riječ o revolucionarnom otkriću. Na prvi pogled, snimci djeluju uvjerljivo. Glas, mimika, pokreti usana, sve izgleda autentično.

Međutim, u velikom broju slučajeva riječ je o lažnim izjavama kreiranim uz pomoć vještačke inteligencije. Tehnologija takozvanih deepfake alata omogućava prevarantima da postojeće video snimke javnih ličnosti prilagode, izmijene govor i kreiraju potpuno novu poruku. Glas se generiše sintetički, a pokreti usana se digitalno usklađuju sa izgovorenim tekstom. Prosječnom korisniku veoma je teško na prvi pogled uočiti da je riječ o manipulaciji.

Velike prevare ne zaustavljaju se samo na zdravstvenim proizvodima. Sve češće se pojavljuju i oglasi u kojima se tvrdi da poznate platforme za online kupovinu nude besplatne proizvode, poklone ili ogromne popuste, navodno u okviru nagradnih igara ili testnih kampanja. Klikom na oglas korisnik se preusmjerava na stranicu koja izgleda gotovo identično kao originalna, ali se od njega traži da preuzme aplikaciju sa neprovjerenih izvora, a ne iz zvanične Google Play prodavnice.

Upravo tu nastaje ozbiljan sigurnosni rizik. Aplikacije preuzete sa nepoznatih internet stranica mogu sadržavati zlonamjerni softver koji omogućava krađu ličnih podataka, pristup bankovnim aplikacijama, porukama ili kontaktima. Jednim neopreznim klikom korisnik može ostati bez novca sa računa ili bez kontrole nad svojim digitalnim identitetom.

Građani bi trebali biti posebno oprezni kada vide reklame u kojima poznate osobe promovišu medicinske preparate ili finansijske ponude. Prvi korak je provjera da li je izjava objavljena i na zvaničnim stranicama te osobe ili zdravstvene ustanove. Ukoliko takva informacija ne postoji na pouzdanim portalima i službenim profilima, velika je vjerovatnoća da je riječ o manipulaciji.

Također, treba obratiti pažnju na jezik i stil reklame. Prevarantski oglasi često koriste dramatične tvrdnje, obećavaju brze rezultate bez nuspojava i pozivaju na hitnu kupovinu uz ograničeno vrijeme ponude. Ozbiljni medicinski proizvodi ne oglašavaju se na takav način i ne nude čudesna rješenja preko noći.

Velike prevare postaju sve sofisticiranije i sve teže ih je prepoznati, ali osnovno pravilo ostaje isto, ukoliko ponuda zvuči predobro da bi bila istinita, najčešće to i jeste. Oprez, provjera izvora i preuzimanje aplikacija isključivo sa zvaničnih prodavnica mogu spriječiti ozbiljne posljedice i finansijsku štetu.