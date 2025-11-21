„Policijska prevara“ email ponovo kruži, građani upozoreni da ne nasjedaju!

Mail „Policijska prevara“ ponovo uznemirava građane

„Policijska prevara“ email ponovo se pojavila među građanima i za kratko vrijeme izazvala je zabrinutost, jer poruka stiže u obliku navodnog službenog dopisa policije u kojem se primaocu prijeti krivičnim postupkom. Prevara se širi putem e-mail adresa koje nisu povezane ni sa jednom institucijom i predstavljena je tako da izgleda uvjerljivo, što stvara dodatni pritisak na one koji je dobiju.

Sadržaj poruke upućen je na način koji imitira stil službene komunikacije, ali sadrži niz gramatičkih grešaka, netačnih pravnih tvrdnji i potpuno izmišljene kontakte. U poruci se navodi da se protiv primaoca navodno pokreće postupak zbog navodnih aktivnosti na internetu, a kao razlog se spominju teška krivična djela koja se koriste isključivo radi zastrašivanja. Sve je pojačano upozorenjem da osoba mora hitno odgovoriti, što je tipičan oblik fišing pokušaja kojim prevaranti pokušavaju izvući lične podatke.

Ovakva „policijska prevara“ e-mail u sebi nosi elemente poruka koje su ranijih godina kružile regionom, a svima je zajedničko da koriste naziv policijskih agencija kako bi poruka djelovala autentično. Iako izgled može prevariti, jasno je da nijedna policijska institucija u Bosni i Hercegovini ne šalje dopise ove vrste putem e-maila. Postupci ove prirode ne komuniciraju se elektronski, niti se traži da građani sami dostavljaju pojašnjenja nekoj neregistrovanoj adresi.

Građanima se preporučuje da ovakve poruke odmah obrišu, da ne odgovaraju i da ne otvaraju eventualne priloge. Prevare koje se oslanjaju na strah posebno su česte u periodima pojačane online aktivnosti, a prevaranti računaju na to da će osoba u panici napraviti grešku i odati svoje podatke. Zbog toga je važno zadržati oprez i ne otvarati nikakve linkove koji prate ovakve poruke.

Svi koji dobiju ovakav email mogu je prijaviti nadležnoj policijskoj upravi, ali je najvažnije da ne nasjednu na sadržaj i da ne odgovaraju. Prevaranti najčešće koriste nasumično odabrane adrese i šalju poruke masovno, nadajući se da će barem dio korisnika reagovati.

Preporučujemo da pogledate naš podcast i edukujete se o sličnim mogućnostima prevare:

Možda želite pročitati i ovo:

/ISTRAŽUJEMO/ Kako mladi iz BiH i Kosova prevazilaze političke barijere kroz studije i umjetnost?