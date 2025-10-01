/ISTRAŽUJEMO/ Kako mladi iz BiH i Kosova prevazilaze političke barijere kroz studije i umjetnost?

Edina Rizvić Aščić
Kako mladi iz BiH i Kosova prevazilaze političke barijere kroz studije i umjetnost?
Foto: RTV Slon/Radio Goraždevac/ Ilustracija

Da li si ikada poželio/la učestvovati na festivalu, radionici, studentskoj razmjeni ili sportskom događaju – ali te vizni režim, troškovi ili nedostatak informacija spriječili? Možda poznaješ nekoga ko je morao odustati od učešća jer nije mogao dobiti vizu ili jer je cijeli proces izgledao previše komplikovano.

Ova anketa je tu da prikupi iskustva, ali i stavove mladih. Želimo čuti tvoje mišljenje o tome koliko su vizne i druge prepreke važne, koliko znaš o kulturnoj i umjetničkoj sceni “s druge strane” i šta bi po tvom mišljenju bilo najefikasnije da poveže mlade iz BiH i Kosova.

RTV Slon i Radio Goraždevac zajedno istražuju kako vizni režim utiče na svakodnevni život mladih, njihovu mobilnost, saradnju i međusobno upoznavanje.

Vaši odgovori će nam pomoći da bolje razumijemo stvarne izazove i potrebe mladih, te da ukažemo na to šta je potrebno mijenjati kako bi saradnja bila lakša i dostupnija svima. Anketa je anonimna, a popunjavanje traje svega nekoliko minuta.

Podsjećamo, RTV Slon iz Tuzle i Radio Goraždevac u proteklom peridu realizovali su istraživanje koje se odnosilo na vizni režim, odnosno kako vizni režim između BiH i Kosova utiče na svakodnevni život?

Cijelu priču kao i rezultate ankete možete pročitati na linku ispod:

Građani Kosova i dalje ne mogu u BiH: Političke blokade, vizne prepreke i stvarni problemi putnika

