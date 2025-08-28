Stručnjaci upozoravaju na opasnost lažnih lijekova na internetu

Stručnjaci upozoravaju na sve veću opasnost od lažnih lijekova, naročito onih koji se prodaju putem interneta.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je oko polovine lijekova kupljenih online krivotvoreno, a zarada od njihove prodaje višestruko premašuje prihode od trgovine drogom, što ovaj oblik kriminala čini izuzetno unosnim, ali i pogubnim po zdravlje.

Najčešće se krivotvore lijekovi za mršavljenje, steroidi, analgetici, anestetici i opioidi, a problem pogađa i Bosnu i Hercegovinu.

„Supstance koje se koriste za izradu tih lijekova su krajnje upitne. Koriste se nedozvoljene boje koje sadrže arsen, ljepila i druge praškaste materije. One ne samo da ugrožavaju zdravlje, nego sve češće dovode i do smrtnih ishoda“, izjavila je za BHT Adisa Džananović iz UO Federalne komore magistara farmacije.

Lažni lijekovi se na internetu predstavljaju kao veoma učinkoviti, iako ljekari upozoravaju da to nije slučaj.

„Takvi lijekovi uopće ne moraju imati ljekovito dejstvo koje se oglašava, a često izazivaju neželjene i veoma štetne posljedice po zdravlje ljudi“, naglasio je Samir Lučkin, specijalista urgentne medicine.

Kako bi se izbjegle prevare, stručnjaci savjetuju kupce da provjere legitimnost internet stranica.

„Građani ne bi trebali otvarati stranice koje iskaču na društvenim mrežama jer su u 90 posto slučajeva lažne. Umjesto toga, potrebno je koristiti službene web stranice apoteka ili ovlaštenih distributera koji imaju dozvolu za online prodaju, te provjeriti da li je stranica osigurana, odnosno da li postoji sigurnosna oznaka u pretraživaču“, istakla je Belma Ohranović, potpredsjednica inicijative Women4Cyber.

Iskustva građana su različita, neki su već bili prevareni kupovinom lijekova online, dok drugi uopće ne vjeruju u takvu vrstu prodaje. Ljekari savjetuju da se u slučaju zdravstvenih tegoba građani uvijek obrate stručnjaku i lijekove nabavljaju isključivo po preporuci ljekara kako bi izbjegli rizik prevare i dodatno ugrožavanje zdravlja.