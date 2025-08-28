Žurka Jugoslovenka ponovo stiže na Panonska jezera

Na Panonskim jezerima, u ljetnoj bašti Vrtić, u subotu 30. augusta od 20 sati održat će se nova žurka Jugoslovenka, koja se nakon veoma uspješnog izdanja u maju vraća u Tuzlu da obilježi kraj ljetne sezone.

Organizatori poručuju da publiku očekuje posebno veče uz najbolji izbor jugoslovenskih hitova, presjek scene nekad i sad, i druženje koje okuplja sve generacije. „Pozivamo vas da spremite grlo za pjevanje i noge za ples, jer će se na repertoaru naći najpoznatije pjesme izvođača poput Dina Dvornika, EKV-a, Haustora, Denis & Denis, Idola, Prljavog Kazališta, Bijelog Dugmeta, Bajage, Crvene Jabuke, Zane, Parnog Valjka, ali i nove snage regionalne scene – Nipplepeople, Buč Kesidi, SevdahBaby, Artan Lili, Elemental, Vojko V, Dubioza Kolektiv i mnogi drugi“, navode organizatori.

Za DJ pultom će biti Duško Milojević a.k.a. Dulex, dugogodišnji rezident beogradskih alternativnih klubova i organizator koncerata u okviru Vračar Rocks serijala.

Karte u pretprodaji po cijeni od 10 KM dostupne su kod CD Shop Mido od srijede 13. augusta te online putem servisa www.kupikartu.ba