Od pet doživotnih kazni do novih optužnica: Pravda za Srebrenicu još nije završena

Za genocid i druge ratne zločine u Srebrenici, počinjene u julu 1995. godine, pred međunarodnim i domaćim sudovima ukupno su osuđene 54 osobe na više od 780 godina zatvora. Od tog broja, sudski je potvrđen genocid, a izrečeno je i pet doživotnih kazni zatvora.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklih 12 mjeseci podiglo je dvije optužnice za genocid i ratne zločine počinjene u Srebrenici, dok je pravosuđe Srbije u istom periodu izreklo jednu presudu. Predstavnici udruženja žrtava upozoravaju da je procesuiranje i dalje presporo, jer se godišnje podigne tek jedna ili dvije optužnice, a brojni predmeti ostaju bez sudskog epiloga. U Bosni i Hercegovini u međuvremenu je izrečena i pravosnažna presuda na osnovu izmjena Krivičnog zakona kojima je zabranjeno negiranje genocida. Pravosnažna presuda izrečena je Vojinu Pavloviću, koji je osuđen na jedinstvenu kaznu od tri i po godine zatvora zbog veličanja osuđenih ratnih zločinaca te odobravanja i pokušaja opravdavanja genocida u Srebrenici.

Deset osoba optuženih za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici nedostupno je pravosuđu Bosne i Hercegovine, a za njima su raspisane potjernice koje vlasti Srbije uglavnom ne provode. Stručnjaci upozoravaju da u Srbiji ne postoji dovoljna politička volja za procesuiranje visokorangiranih počinilaca, dok se optužbe za genocid često prekvalifikuju u blaža krivična djela. Sud i Tužilaštvo BiH navode da u pojedinim predmetima nisu dobili ni informacije o postupcima pokrenutim u Srbiji.