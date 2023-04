Odgajatelji u TK postaju deficitarni na tržištu rada

Hasan Bukvar, jednan je od tek dva muška odgajatelja u JU „Naše dijete“ Tuzla. Ovaj posao radi dvije i po godine, i kaže, ne bi ga mijenjao ni za jedan drugi.

„Biti učitelj u obdaništu je veoma zanimljivo, uglavnom se taj poziv nekako veže za žene i ja kad sam došao u ovu ustanovu, bio sam kao neka maskota, djeci je to bilo čudno ali su me brzo zavoljeli. Mogu vam reći da je ovo jedan od najljepših poslova na svijetu, ali svakako najodgovorniji, jer neko vam povjeri dijete koje mu je najdraže na svijetu, onda je do vas hoćete li vi to povjerenje opravdati ili nećete“, kaže nam Hasan.

Bez obzira, što je, kako kaže Hasan, ovo jedan od najljepših poslova, odgajatelji postaju deficitarni na tržištu rada. Nekada je na studijskom Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje bilo na desetine studenata, a sada ih ima tek četrdesetak na sve četiri godine.

„To je puno manje od upisnih kvota, one iznose 25 po godini, u posljednje četiri godine smo mogli upisati oko 100 studenata, a mi imamo nešto više od 40 trenutno. Još poraznije je što na četvrtoj, završnoj godini studija mi imamo sedam studenata koji će kad završe moći ići u praksu i rad“, rekao je doc.dr. Aid Bulić, voditelj Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje na UNTZ.

A tih sedam studenata, koji bi u ovoj godini trebali završiti studij, nisu čak dovoljni ni za popunjavanje upražnjenih mjesta u JU „Naše dijete“ po oglasu koji je nedavno raspisan.

„Mi kontinuirano raspisujemo javne konkurse, trenutno tražimo deset odgajatelja, da li ćemo imati dovoljno, za sad ne znamo, ali nama konstanto postoji potreba za zapošljavanjem odgajatelja. To je problem koji će još samo narasti u budućnosti, to nije problem samo za funkcionisanje naše ustanove, to je društveni i ekonomski problem, jer ako mi ne možemo raditi, to dalje vuče i druge posljedice“, kazala je Sanja Karić, direktorica JU „Naše dijete“ Tuzla.

Zbog toga su danas studentima Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje predstavljenje mogućnosti kako zapošljavanja, tako i samozapošljavanja, što je, tvrde odgajatelji, itekako moguće, s obzirom na broj djece i potrebe koje Tuzla i cijeli kanton imaju.

„Minimalan broj odgajatelja u vrtićkim grupama je jedan odgajateljski par, a u jasličkim, jedna medicinska sestra, njegovatelj i jedan odgajatelj. Mi planiramo da otvorimo nova dva vrtića uskoro, možda već od naredne pedagoške godine, gdje ćemo morati angažovati novi odgajateljski kadar“, dodaje Karić.

Odgajatelji smatraju da se nadležni ovim problemom trebaju ozbiljno pozabaviti, kako bi onima, koji baš poput Hasana, učestvuju u odgoju naše djece, obezbijedili bolje uslove rada i zadržali ih u Bosni i Hercegovini, a samim time i djeci omogućili ljepši i sigurniji boravak u vrtićima.