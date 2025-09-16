Penzioneri i dalje mogu biti direktori u javnim preduzećima

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Tuzla vijećnica Naše stranke, Dragana Berberović predložila je zaključak da se na direktorske pozicije u javnim preduzećima i ustanovama ne imenuju osobe koje su već stekle uslove za penzionisanje.

Kako je navela, cilj inicijative bio je da se mladim i stručnim ljudima otvore fer prilike, bez političkog mešetarenja i privilegija, te da se podstakne smjena generacija na rukovodećim pozicijama.

Zaključak, međutim, nije dobio potrebnu podršku vijećnika i time je odbijen. Berberović smatra da je time poslana loša poruka da stručnost i mladost nisu poželjni u vlastitom gradu i zemlji.

„Neću odustati, nastaviću se boriti da mladi i sposobni dobiju prostor koji zaslužuju, dok stariji treba da uživaju u svojim mirovinama“, istakla je gradska vijećnica Dragana Berberović nakon sjednice.