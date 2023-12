Planska isključenja el. energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 03.12.2023. godine (nedelja) na području:

1. Grada Tuzle u naselju Husino Dom u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

2. Općine Banovići u naselju Oskova Ušće u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

Dana 04.12.2023. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

-u naseljima: Hidani, Nikolići, Bakaluše, Petrovići, Breške, Dvor, Pavići, Lameše, Cerik, Donja Obodnica i Brusnica u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

-u naseljima: Put Križani i Sepetari u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Općine Banovići u naselju Osoje u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.