Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 31.08.2025.godine (nedelja) na području

1. Grada Tuzle u naseljima Bukinjska, Brgule, 26.Augusta, Omladinska, 38.Divizije, Mihatovići, Bosanskih Franjevaca, Ljepunice, Milešići, Majevička, Mramorska, Mramor novi, Arifa Redžića, Marina glava, Selo Mramor i Dobrnja vremenu do 08:00 do 16:00.sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Donja Špionica, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići,Špionica Centar, Špionica Gornja, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanica, Tutnjevac, Cerik, Srednja Špionica, Jošak i Dežići u vremenu od 08:30 do 16:30. sati.

Dana 01.09.2025.godine (ponedeljak) na području

1. Grada Tuzle u ulicama: Barok, Kazandžijska, Soni Trg i Hadži Hasanage Pašića u vremenu od 08:30 do 11:00 sati.