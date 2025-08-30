Planska isključenja električne energije na području TK

Arnela Šiljković - Bojić
Planska isključenja električne energije u TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 31.08.2025.godine (nedelja) na području
1. Grada Tuzle u naseljima Bukinjska, Brgule, 26.Augusta, Omladinska, 38.Divizije, Mihatovići, Bosanskih Franjevaca, Ljepunice, Milešići, Majevička, Mramorska, Mramor novi, Arifa Redžića, Marina glava, Selo Mramor i Dobrnja vremenu do 08:00 do 16:00.sati.
2. Grada Srebrenika u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Donja Špionica, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići,Špionica Centar, Špionica Gornja, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanica, Tutnjevac, Cerik, Srednja Špionica, Jošak i Dežići u vremenu od 08:30 do 16:30. sati.

Dana 01.09.2025.godine (ponedeljak) na području
1. Grada Tuzle u ulicama: Barok, Kazandžijska, Soni Trg i Hadži Hasanage Pašića u vremenu od 08:30 do 11:00 sati.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla: Od ponedjeljka novo radno vrijeme Centra za psihofizičke i govorne poteškoće djece

Tuzla i TK

Sutra tradicionalna Tuzlanska biciklijada, ove ulice će biti zatvorene

Vijesti

Evo kako da u septembru ne dobijete veći račun za struju

Vijesti

Međunarodni je dan nestalih osoba, u Tuzli centralna manifestacija

BiH

Eurobasket: BiH danas igra drugi meč sa Španijom

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]