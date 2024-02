Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 20.02.2024. godine (utorak) na području

1. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Krečana, Lipje, Cage, Dio naselja Duboki Potok, Rapatnica, Grabovci, adžići, Donji Moranjci, Seona, Dedići,Uroža, Šahmeri i Behrami u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u naseljima: Sofići, Mehmeduša, Polje, Polje Srebrenik., Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Ravnuše, Osnovna Škola II – Neum, Ćojluk i Okresanica u vremenu od 10:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Kosica Dežići, Špionica Polja, Jošak, Špionica Srednja, Tutnjevac, Cerik, Špionica Škola,Hujdurovići,Tovilište, Špionica Bare, Fazanerija, Vrela, Hrgovi Gornji i Lovačka Kuća u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

2. Općine Kladanj u naselju Tisovac u vremenu od 09:30 do 14:00 sati

Dana 21.02.2024. godine (srijeda) na području

1. Grada Tuzle u ulicama: Ive Andrića, Ive Bojanića i Batva u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

2. Grada Lukavca:

– u naseljima: Šikulje, Spahići, Prline Polje, Čauševići i Agići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Berkovica; Kruševica i dijelovi naselja Gnojnica (od spomen česme prema Gnojnici) u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

3. Općine Sapna:

– u naseljima: Sapna, Kraljevići, Kobilići, Međeđa, Nezuk, Zaseok, Donji Zaseok i Baljkovica u vremenu od 09:30 do 11:00 sati,

– u naseljima: Vitinica, Kovačevići, Gaj i Hanđelići u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.

– u komplet MZ Sapna i Teočak u vremenu od 14:00 do 15:30 sati.

4. Općine Kalesija u naseljima: Gornji Rainci, Lipovice i Meškovići u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

5. Općine Kladanj u ulicama: 16. Muslimanske brigade, Avdage Hasića, Borisa Kidrića, Fadila Kurtagića, Kladanjskih Brigada, Tuzlanska, Drum, Borak, Šehovac i Patriotske Lige u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.