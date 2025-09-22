Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 23.09.2025.godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle u naselju Tetima u vremenu od 10:00 do 14:00 sati

2. Grada Srebrenika u naseljima: Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak, Dežići i Špionica Polja u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

3. Općine Kalesija u naseljima: Prnjavor, Miljanovci, Sarači, Dubnica, Mahmutovići, Lipovice, Meškovići, Bukvari, Rainci Gornji, Međaš i Petrovice u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 24.09.2025.godine (srijeda) na području

1. Grada Tuzle u naseljima Mandići, Rasovac i Cerovi u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Grada Srebrenika

– u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi, Huremi Mustafići, Badelka, Radići, Hujdurovići,Vrela, Hrgovi Gornji, Ormanica, Fazanerija, Cerik, Jošak, Špionica Srednja, Špionica Donja, Kosica, Špionica Polja, Tutnjevac, Špionica Škola i Špionica u vremenu od 08:30 do 16 sati,

– u naselju Nacional u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Gradačca

– u ulicama: Sviračka, Ahmeta Beširovića, Raifa Šaldića, Braće Terzića, 1. Bataljona, Mustafe Novalića, Husein-kapetan Gradaščevića, Hasana Kikića, 1.Maja i Reufa Huseinagića, te u naseljima: Nenavište, Hazna i Lahve u vremenu od 10:00 do 11:00 sati i od 14:00 do 15:00 sati.