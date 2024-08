Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 07.8.2024. godine (srijeda) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Potočka mahala, Trakilovići, Kovačica, Kovačevo Selo, Gornja Tuzla, Dragčin, Ace Saračevića, Meldina Hajdarevića, Bosanska, Hadžihusejnova Mahala, Uzeira Mehičića, Balibegova Mahala, Trg Dr. Mehmeda H. Efendića u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

– u ulici Ahmeta Kobića u vremenu od 07:00 do 13:30 sati.

Dana 08.8.2024. godine (četvrtak) na području

1.Grada Tuzle:

– u ulicama: Igmanskog Marša i Muhameda Fizovića Fiska u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.