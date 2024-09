Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 23.9.2024. godine (ponedjeljak) na području:

1.Grada Tuzle u ulici Rudarska (Mramor) i naselju Milešići – Polići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Srebrenika u dijelu naselja Falešići prema Fidacima u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

3. Općine Sapna u naseljima: Kraljevići, Međeđa, Kobilići, Nezuk, Zaseok i Baljkovica u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.