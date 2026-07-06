Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 07.07.2026. godine (utorak) na području:

Grada Tuzle:

– u ulicama Krojčica, Fridriha Kacera i Uzeira Meškovića Rame u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u dijelu ulice Krojčica u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u ulicama 3. Tuzlanske brigade i Slavinovičkog odreda 1992 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulici Hajrudina Mešića u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

Grada Živinica u naselju Gračanica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 08.07.2026. godine (srijeda) na području:

Grada Živinica u naseljima: Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha 2, Suljići,

Suha Suljići 2, Đize, Mukinovići, Bučik 1, Bučik 2, Bučik 3, Mladik, Nuhanovići, Šerići 1, Šerići

dom, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk 1, Priluk škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Općine Kladanj

– u naseljima: Rogoze,Vranovići,Mladovo,Olovci,Suljići,Goletići,Tuholj,Pauč,Hotani,Brateljevići, Drinjače,Hotel Muška Voda,Bebrava,Luka Tuholj i VP Konjuh u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

– u naseljima: Starić,Ravne,Trnovače Kladanjske i Turalići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

3 .Općina Kalesija u naselju Kadrići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.