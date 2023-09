Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

U utorak 05.09.2023., na području:

Grada Tuzle:

-u naselju Gornji Mosnik od broja 25 do broja 111 u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

-u naseljima: Donje Brdo od broja 5 do broja 47 i Mejdan od broja 35 do broja 60 u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

-u naseljima: Tušanj, Mandići, Otokara Keršovanija, Rasovac, Cerovi i Put Vina u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Grada Lukavca:

– u naselju Poljice Donje u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Općine Sapna:

– u naseljima: Žuje-Šarci i Goduš u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Grada Živinice:

– u naseljima: Par Selo Vojana i Orašje u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

U srijedu 06.09.2023., na području:

Grada Tuzle:

– u naselju Dolovi prema Kozlovcu u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

Grada Gradačca:

– u naseljima: Njiverica,Vida 1,Novalići vodovod,Novalići i Novalići 2 u vremenu od 08:30 do 14:00 sati,

– u naseljima: Daništa, Žuže, Vranovići i Doborovci u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

Grada Lukavca:

– u naseljima: Poljice Gornje: Romići; Pilavdžići; Malkići; Rabići; Pustoline; Murgići; Bijelići; Frkići i dio naselja Babice (od restorana “Čamdže” do raskršća za Orahovicu) u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.