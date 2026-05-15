Porodice 3+ traže hitne mjere: Bez podrške višečlanim porodicama društvo dugoročno nestaje

Udruženje „Porodice 3+“ uputilo je otvoreno pismo predstavnicima vlasti u Tuzlanskom kantonu, tražeći konkretnu sistemsku podršku porodicama s troje ili više djece.

Pismo je upućeno Vladi Tuzlanskog kantona, Skupštini TK, resornim ministarstvima, kao i svim gradovima i općinama na području kantona.

Iz Udruženja navode da je razlog obraćanja dugogodišnji izostanak konkretnih pronatalitetnih mjera, uprkos ranijim sastancima, inicijativama i kontinuiranom dijalogu sa nadležnim institucijama.

Kako ističu, Bosna i Hercegovina suočava se s historijskim padom nataliteta, a brojke ukazuju na ozbiljan demografski problem i potrebu za snažnijim institucionalnim odgovorom.

U otvorenom pismu navode da je u posljednjih sedam godina ugašeno više od 1.000 školskih odjeljenja, dok Federacija BiH bilježi pad broja novorođenčadi od 50 posto u posljednje 23 godine.

“Skoro da više ne postoji nijedna općina u Federaciji BiH s pozitivnim prirodnim priraštajem i sve je manje porodica koje imaju troje ili više djece. Bez sistemske podrške višečlanim porodicama naše društvo dugoročno nestaje”, navodi se u otvorenom pismu.

Iz Udruženja podsjećaju da su brojni kantoni i lokalne zajednice već usvojili mjere podrške porodicama s više djece, među kojima su dječiji dodaci bez imovinskog cenzusa, subvencije za vrtiće, besplatno školovanje i posebni stambeni poticaji.

Kao pozitivne primjere izdvojili su Kanton Sarajevo, Bosansko-podrinjski kanton i Zapadnohercegovački kanton, gdje porodice s troje i više djece već ostvaruju određena prava i finansijske benefite.

Udruženje „Porodice 3+“ od vlasti Tuzlanskog kantona traži usvajanje mjesečnih novčanih naknada za porodice s troje i više djece, subvencioniranje troškova vrtića i produženog boravka, besplatne udžbenike za srednjoškolce iz višečlanih porodica, povećanje školskih i studentskih stipendija, dodatno bodovanje roditelja iz višečlanih porodica pri zapošljavanju, subvencioniranje stambenog zbrinjavanja i zakupnina, kao i povećanje poljoprivrednih i privrednih poticaja za porodice s troje i više djece.

Poseban apel upućen je gradovima i općinama Tuzlanskog kantona da kroz lokalne budžete uvedu konkretne demografske mjere i podršku višečlanim porodicama.

“Nalazimo se u izuzetno važnom trenutku kada je riječ o natalitetu. Nosimo generacijsku odgovornost prema društvu i njegovom opstanku, zbog čega je neophodno hitno reagovati”, poručili su iz Udruženja.

Naveli su i da su spremni na sastanke sa predstavnicima vlasti kako bi detaljno predstavili prijedloge mjera i razgovarali o njihovoj implementaciji.