Iako su cijene školskog pribora i opreme u porastu, ovogodišnje opremanje učenika osnovnih škola ipak je lakše za roditelje zahvaljujući odluci kantonalnih vlada i lokalnih zajednica da svim osnovcima obezbijede besplatne udžbenike.

Ova mjera donijela je značajnu uštedu, jer roditelji na taj način po djetetu mogu sačuvati i do 150 KM, što je iznos koji nadmašuje razliku nastalu poskupljenjem ostalog školskog pribora.

Posebno olakšanje ova podrška donosi porodicama s više djece, kojima su troškovi pripreme za novu školsku godinu uvijek veći. Roditelji ističu da sada s više mira i sigurnosti mogu nabaviti sve što je potrebno, bez dodatnog pritiska na kućni budžet.

Kako navode iz Udruženja “Porodice tri plus”, ovakve sistemske mjere predstavljaju važan korak ka snažnijoj podršci roditeljstvu i obrazovanju.

Iako postoji prostor za dalja poboljšanja i dodatne oblike pomoći, upravo ovakvi potezi daju roditeljima osjećaj sigurnosti i motivišu nadležne da nastave razvijati nove načine podrške.

Ulazak u novu školsku godinu na ovaj način donosi više optimizma i sigurnosti, a koristi ne osjećaju samo roditelji i učenici, nego i cijelo društvo.