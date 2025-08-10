Troškovi pripreme djece za školu opterećuju kućni budžet

Početak nove školske godine, koja u Tuzlanskom kantonu počinje u ponedjeljak 1. septembra, za mnoge porodice znači dodatno finansijsko opterećenje. Roditelji ovih dana obilaze trgovine i knjižare kako bi nabavili udžbenike, školski pribor, odjeću i obuću, a troškovi se, u zavisnosti od potreba djece, mjere stotinama konvertibilnih maraka.

Osnovni troškovi pripreme djece za školu nisu pokriveni platom

Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za april ove godine iznosila je 1.545 KM, dok je minimalna plata utvrđena odlukom Vlade FBiH 1.000 KM. Kada se ti iznosi uporede sa Sindikalnom potrošačkom korpom, jasno je da se prosječnom platom može pokriti tek 48,58% minimalnih troškova četveročlane porodice, dok minimalna plata pokriva samo 31,44%.

Sindikalna potrošačka korpa izrađena je na osnovu prosječne plate u Federaciji BiH i obuhvata minimalne troškove života porodice koju čine dvije odrasle osobe i dvoje djece, od kojih jedno pohađa srednju, a drugo osnovnu školu. U korpu ulaze izdaci za prehranu, stanovanje, komunalne usluge i druge osnovne potrebe. U nju, međutim, nisu uračunati sezonski troškovi, poput onih koji dolaze s početkom školske godine, kada roditelji moraju odjednom izdvojiti značajna sredstva.

Pripreme za školu dodatno opterećuju roditelje

Kako je ranije izjavio resorni ministar, razmatraju se određene olakšice za roditelje u vezi s početkom nastave, no trenutno nema zvaničnih mjera koje bi direktno smanjile finansijski pritisak. To znači da većina porodica sama pokriva sve troškove, a oni često uključuju i neplanirane izdatke, poput sportskih odijela, patika, ruksaka i dodatnog školskog materijala.

Mnogi roditelji ističu da se priprema djece za školu, posebno u porodicama s više đaka, osjeti kao ozbiljan udar na budžet. Pojedini pribjegavaju kupovini polovnih udžbenika ili čekaju sezonska sniženja odjeće i obuće, no to ne rješava problem visokih osnovnih troškova života.

Kako smanjiti troškove pripreme djece za školu?

Roditelji koji žele izbjeći najveći finansijski udar nerijetko planiraju kupovinu unaprijed i raspoređuju nabavku na nekoliko mjeseci. Mnogi se odlučuju za razmjenu udžbenika sa drugim porodicama ili kupovinu polovnih knjiga, dok se odjeća i obuća često nabavlja na rasprodajama ili izvan glavne sezone. Također, sve više roditelja kombinira nove i korištene školske potrepštine, čuvajući kvalitetne torbe, jakne ili obuću za naredne godine, što može značajno smanjiti ukupne troškove.