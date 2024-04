Predstavljene dobre prakse primjene Zelenih poslovnih modela

U Sarajevu su danas na okruglom stolu predstavljeni pilotirani Zeleni poslovni modeli u malim i srednjim preduzećima, te je istaknuta važnost primjene Zelenih poslovnih modela koji su održivi i imaju za cilj postići visok stepen zaštite okoliša.

Zeleni poslovni modeli koji se realizuju u okviru Green Recovery komponente projekta „COVID-19 Investment Response“, koju finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), zapravo su pristupi poslovanju koji se fokusiraju na održivost i smanjenje negativnih uticaja na okoliš, istovremeno stvarajući vrijednost za preduzeće i društvo.

„Zelena privreda je trend koji se dešava u globalnoj ekonomiji, a s kojim se suočavaju i kompanije iz Bosne i Hercegovine. Naime, kako bi učestvovali u međunarodnim lancima nabavke i zadovoljili potrebe međunarodnih kupaca, kompanije moraju zadovoljiti standarde zelene privrede. Kako bismo pružili podršku takvim kompanijama u prethodnom periodu smo sarađivali sa nekoliko malih i srednjih preduzeća, čije će djelovanje u oblasti zelene ekonomije i zelenih rješenja biti primjer u Bosni i Hercegovini. Izuzetno nas raduje što će se danas predstaviti konkretni poslovni primjeri koji su realizovali pilot projekte zelenih poslovnih modela u oblasti energetske efikasnosti i zelene certifikacije“, izjavila je Eva Näher, programska menadžerica pri Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

Kako bi se Zeleni poslovni modeli uspješno implementirali ključan je sinergijski pristup, a Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine prepoznala je značaj zelenih lanaca vrijednosti u kontekstu razvijanja novih kompetencija, jačanja konkurentnosti izvoznog sektora, optimalnog korištenja internih resursa, smanjenja otpada, zaštite okoliša te kreiranja novih radnih mjesta.

„Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je imala ulogu posrednika između privatnog sektora i projekta, a vjerujem kako je poseban doprinos uspjehu ovog pilot projekta bilo to što su zaista prepoznate potrebe kompanija. Tako je pet naših članica, kompanija iz oblasti metalne i drvne industrije, uspjelo da zadovolji rigorozne kriterije te budu odabrane za implementaciju Zelenih poslovnih modela. Kompanije iz navedenih sektora se suočavaju sa zahtjevima dobavljača i kupaca iz Evropske unije da što prije uvedu Zelene poslovne modele i sve do sada su to mogle realizovati isključivo vlastitim sredstvima. Zato je jako bitno kada postoje organizacije koje pružaju podršku privatnom sektoru u ozelenjavanju njihovih poslovnih modela“, kazala je Ognjenka Lalović, direktorica Sektora privrede pri Vanjskotrgovinskoj/ Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.

Za primjere dobre prakse predstavljeno je i pet preduzeća iz drvne i metalo-prerađivačke industrije Bosne i Hercegovine koja su tokom 2023. godino uspješno usvojila i realizirala Zelene poslovne modele, čime su značajno unaprijedila svoje poslovanje i konkurentnost na tržištu.

„Mi smo izvozno orijentirana proizvodna kompanija koja proizvodi namještaj od punog drveta, a u saradnji sa GIZ-om realizovali smo projekat instalacije solarne elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe. Instalirali smo ukupno 126 solarnih modula snage 50 kW i već za godinu dana imamo konkretne rezultate koji pokazuju da smo ostvarili značajne finansijske ali i ekološke efekte. Tako smo iz vlastitih obnovljivih izvora energije zadovoljili 38% naših potreba za električnom energijom i u istoj toj mjeri smo spriječili emitovanje negativnih čestica u zrak. Vrijeme je da naše kompanije počnu sa primjenom ekološki prihvatljivih modela poslovanja, i budu primjer ekološke osviještenosti u našoj državi koja je još uvijek nažalost na vrlo niskom nivou“, dodala je Emina Bilalović, operativna direktorica preduzeća Bosnian Beach Board iz Visokog.

S obzirom na to da Zeleni poslovni modeli obuhvaćaju zelene proizvode, zelene proizvodne procese i operacije, te zeleno upravljanje lancima snabdijevanja, ohrabrena su i druga preduzeća da se pridruže ovoj zelenoj inicijativi.

Više informacija o projektu primjene Zelenih poslovnih modela, kao i o komponenti Green Recovery dostupno je na web stranici https://zelenaekonomija.komorabih.ba/.