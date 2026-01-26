Problemi nakon kiše: Prijavljena klizišta na više lokacija u TK

Na području Tuzlanskog kantona u proteklim danima zabilježene su pojave klizišta i odrona, kao i lokalna plavljenja uzrokovana naglim topljenjem snijega i pojačanim padavinama, potvrđeno je iz nadležnih službi civilne zaštite.

U Živinicama 25. januara, u 15.44 sati, Kantonalnom operativnom centru Tuzla prijavljeno je aktiviranje odrona u naselju Đurđevik, u blizini benzinske stanice Hifa. Prema prijavi, odron ugrožava jedan stambeni objekt. Informacija je proslijeđena Službi civilne zaštite Živinice, čiji je službenik kontaktirao prijavioca i dao preporuke za daljnje postupanje. Najavljeno je da će ekipe tokom ponedjeljka izaći na teren kako bi se utvrdilo činjenično stanje i poduzele daljnje mjere.

Klizište je prijavljeno i na području općine Doboj Istok. Kako je navedeno, 23. januara aktivirano je klizište u naselju Babići, u mjesnoj zajednici Klokotnica, pri čemu je oštećen pristupni put prema parceli, a ugrožen je jedan stambeni objekt.

U Srebreniku problem predstavlja klizište širih razmjera na lokalitetu Orlova Klisura, na koje civilna zaštita upozorava duže vrijeme. Iz nadležnih službi podsjećaju da je federalni vodni inspektor još 26. maja 2025. godine izdao nalog Federalnoj agenciji za vodno područje rijeke Save da hitno poduzme mjere uklanjanja materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se normalizirao protok, ali da sanacija, prema dostupnim informacijama, još nije izvršena.

Problemi su tokom vikenda zabilježeni i u općini Kladanj, gdje je zbog toplog vjetra, naglog topljenja snijega i kiše pojačanog intenziteta dolazilo do izlijevanja vode, uključujući i centar grada, usljed začepljenja odvodnih šahtova. Prijavljeni su i kraći prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Tokom jutarnjih sati stanje se, prema navodima, stabilizovalo, a ekipe općinske službe civilne zaštite od jutros su na terenu u više mjesnih zajednica zbog izlijevanja bujičnih nanosa i praćenja daljnjeg razvoja situacije.