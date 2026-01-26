Problemi nakon kiše: Prijavljena klizišta na više lokacija u TK

Arnela Šiljković - Bojić
Klizište
Foto: Ilustracija/Arhiva

Na području Tuzlanskog kantona u proteklim danima zabilježene su pojave klizišta i odrona, kao i lokalna plavljenja uzrokovana naglim topljenjem snijega i pojačanim padavinama, potvrđeno je iz nadležnih službi civilne zaštite.

U Živinicama 25. januara, u 15.44 sati, Kantonalnom operativnom centru Tuzla prijavljeno je aktiviranje odrona u naselju Đurđevik, u blizini benzinske stanice Hifa. Prema prijavi, odron ugrožava jedan stambeni objekt. Informacija je proslijeđena Službi civilne zaštite Živinice, čiji je službenik kontaktirao prijavioca i dao preporuke za daljnje postupanje. Najavljeno je da će ekipe tokom ponedjeljka izaći na teren kako bi se utvrdilo činjenično stanje i poduzele daljnje mjere.

Klizište je prijavljeno i na području općine Doboj Istok. Kako je navedeno, 23. januara aktivirano je klizište u naselju Babići, u mjesnoj zajednici Klokotnica, pri čemu je oštećen pristupni put prema parceli, a ugrožen je jedan stambeni objekt.

U Srebreniku problem predstavlja klizište širih razmjera na lokalitetu Orlova Klisura, na koje civilna zaštita upozorava duže vrijeme. Iz nadležnih službi podsjećaju da je federalni vodni inspektor još 26. maja 2025. godine izdao nalog Federalnoj agenciji za vodno područje rijeke Save da hitno poduzme mjere uklanjanja materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se normalizirao protok, ali da sanacija, prema dostupnim informacijama, još nije izvršena.

Problemi su tokom vikenda zabilježeni i u općini Kladanj, gdje je zbog toplog vjetra, naglog topljenja snijega i kiše pojačanog intenziteta dolazilo do izlijevanja vode, uključujući i centar grada, usljed začepljenja odvodnih šahtova. Prijavljeni su i kraći prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Tokom jutarnjih sati stanje se, prema navodima, stabilizovalo, a ekipe općinske službe civilne zaštite od jutros su na terenu u više mjesnih zajednica zbog izlijevanja bujičnih nanosa i praćenja daljnjeg razvoja situacije.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Upozorenje vozačima u TK: Mogući odroni na više putnih pravaca

BiH

Stanje na putevima u BiH: Zatvorene ceste zbog odrona i izlijevanja...

Istaknuto

Na putevima u BiH mjestimično vlažan kolovoz i učestali odroni

Vijesti

Izvještaj o stanju u TK: Požari ugašeni, klizište prijavljeno u Tuzli

Tuzla i TK

Klizište u Srebreniku i redukcije vode zbog suše

Tuzla i TK

Izvještaj KUCZ: Požar, klizište i redukcije vode u TK

Sport

Košarkaši Slobode Energoinvest slavili 92:63 protiv Leotara

Tuzla i TK

Dom zdravlja Tuzla: Objavljen konkurs za prijem ordinirajućih doktora

BiH

Porezna uprava FBiH: Raspisan oglas za prijem namještenika

BiH

U bh. općini proglašeno vanredna situacija zbog obilnih padavina

BiH

Danas počinje protest prevoznika i blokada graničnih prelaza

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]