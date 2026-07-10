Klizište u tuzlanskom naselju Sjenjak, službe na terenu

U tuzlanskom naselju Sjenjak danas je došlo do aktiviranja klizišta, zbog čega je saobraćaj na ovom području otežan.

Na terenu su pripadnici nadležnih službi koji rade na procjeni situacije i poduzimaju mjere kako bi se osigurala sigurnost građana i omogućilo što brže normaliziranje saobraćaja.

Zbog klizišta je otežano odvijanje saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatan oprez prilikom prolaska ovom dionicom, kao i korištenje alternativnih pravaca ukoliko su u mogućnosti.

Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama niti o eventualnoj šteti na stambenim objektima, a više detalja o uzrocima i razmjerama klizišta očekuje se nakon što nadležne službe završe uviđaj i procjenu stanja na terenu.