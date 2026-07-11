Program obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici

Program obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari počinje danas u 9:03 sati prijemom domaćih i inostranih delegacija, koji će trajati do 11 sati. Nakon toga uslijedit će obraćanja zvaničnika, prikazivanje video poruka i odavanje počasti žrtvama genocida.

Polaganje cvijeća i vijenaca u sakralnom dijelu Memorijalnog centra planirano je od 12 do 12:40 sati. Vjerski dio programa, koji uključuje učenje Kur'ana i izvođenje „Srebreničkog inferna“, počet će u 12:40 sati.

Kolektivna dženaza bit će klanjana u 13:20 sati, nakon čega će početi ukop posmrtnih ostataka deset identifikovanih žrtava genocida koje će ove godine pronaći konačni smiraj u Potočarima.

Program obilježavanja 31. godišnjice genocida uključuje i prateće memorijalne aktivnosti.

Organizacioni odbor upozorio je da će tokom 11. jula, iz sigurnosnih razloga, biti zabranjeno korištenje privatnih dronova iznad Memorijalnog centra i prostora na kojem će biti održana komemoracija i kolektivna dženaza.

Komemorativni skupovi i programi sjećanja bit će organizovani i u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini, regionu i dijaspori, uključujući Zagreb, Beograd i Den Haag.