Projekat prekogranične saradnje: Kako da mladi u BiH i Srbiji lako nađu posao?

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku iz prošle godine, u FBiH je registrovano više od 50 hiljada nezaposlenih, starosne dobi između 20 i 29 godina. Na okruglom stolu „Meet for neet“ koji je organizovan u Tuzli, iznesena su potencijalna rješenja koja mogu smanjiti nezaposlenost mladih u Tuzlanskom kantonu.

Pronaći posao u struci izazov je sa kojim se sve češće susreću mladi. Među njima je i Dženita. Kaže da posao traži već duže vremena, ali bezuspješno. Stoga, da bi lakše došla do zaposlenja, ili kako bi pokrenula vlastiti biznis, odlučila se priključiti programu „Meet for neet“ kojeg organizuje EU, a koji ima za cilj da edukuje mlade o tome kako najlakše doći do posla.

„Mogli smo naučiti kako se osloboditi treme, naučiti razne vještine, zatim financijska pismenost koju smo mnogi do nas mislili da znamo, a zapravo nismo znali“ kazala je Dženita Hasanbašić, jedna od učesnica programa.

U okviru projekta „MEET for NEET“ kreiran je i poseban program „Sve na jednom mjestu“ koji je, osim nezaposlenim, namijenjen i mladima koji se ne usavršavaju u obrazovanju.

„Obzirom da se radi o metodologiji i one stop shop, dakle sve na jednom mjestu, koja ima za cilj da mladima omogući da na jednom mjestu steknu sve vještine koje su im potrebne za tržište rada a i za to da postanu poduzetnici“ izjavila je Jasmina Paočić asistentica projekta “Sve na jednom mjestu”.

Organizatori navode da je rad sa ovom generacijom težak, jer su svjesni okruženja u kojem se nalaze, pa posustaju u pronalasku posla ili nastavku obrazovanja. Zbog toga, je navode organizatori okruglog stola, osmišljen projekat prekogranične saradnje, kojeg finansira EU, a koji uz dobijanje znanja o lakšem zaposlenju, povezuje mlade iz BiH i Srbije.

„U međuvremenu smo imali studijske posjete ovdje u TK gdje su nam dolazili prijetelji, kolege, mladi polaznici iz Srbije, a isto tako smo mi njima išli u posjetu. Dakle imali smo priliku da se sastanemo sa preko 15 poslodavaca. Imali smo organizovane i panel sesije uspješnih startapa iz TK i Sremskog distrikta““ rekla je predstavnica Centra za edukaciju mladih CEM Stela Dukić.

Mladi iz Tuzle, Živinica i Lukavca i Srbije, koji su učestvovali na današnjem okruglom stolu, imali su priliku da direktno uspostave saradnju sa predstavnicima institucija i kompanija te da iskažu svoje potrebe i preporuke i unaprijede razvoj omladinskog poduzetništva.