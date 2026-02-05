Rukometaši Slobode gostuju Gračanici: Duel donjeg dijela tabele u 14. kolu Premijer lige BiH

Jasmina Ibrahimović
Foto: RK Sloboda

Utakmica između RK Gračanica i RK Sloboda Tuzla igra se u subotu od 18 sati u Sportskoj dvorani Luke u okviru 14. kola rukometne Premijer lige BiH, a susret nosi veliku rezultatsku važnost za oba tima prema trenutnom stanju na tabeli.

Gračanica u meč ulazi sa desetog mjesta i devet osvojenih bodova nakon 13 odigranih kola, uz učinak od četiri pobjede, jedan remi i osam poraza. Domaći sastav će pred svojom publikom tražiti bodove koji bi ga udaljili od zone začelja.

RK Sloboda Tuzla trenutno zauzima dvanaestu poziciju sa osam bodova i omjerom četiri pobjede i devet poraza. Tuzlaci u Gračanicu dolaze svjesni da bi eventualni trijumf mogao donijeti značajan pomak na tabeli i dodatno zakomplikovati borbu u donjem dijelu poretka.

pročitajte i ovo

Sport

RK Sloboda sporazumno raskinuo saradnju s tri igrača

Sport

Upravni odbor RK Sloboda podnio ostavku!

Sport

Rukometaši Slobode u nedjelju dočekuju Krivaju u Mejdanu

Sport

Rukometaši Slobode poraženi od Leotara

Sport

Rukometaši Slobode danas protiv Leotara

Sport

Rukometaši Slobode savladali Borac u Mejdanu

Tuzla i TK

Njemačka finansira obnovu pet škola u Tuzli i Kalesiji

Sport

Vlada TK odobrila 32.000 KM RK Konjuh za nastup u osmini finala EHF European Cupa

Istaknuto

Pušteni nalozi za isplatu januarskih naknada osobama s invaliditetom i civilnim žrtvama

Vijesti

Počinje izgradnja stambenih objekata nakon poplava u Jablanici i Konjicu, osigurano gotovo 5 miliona KM pomoći

Istaknuto

Vlada FBiH donijela Uredbu o isplati pomoći radnicima

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]