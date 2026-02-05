Rukometaši Slobode gostuju Gračanici: Duel donjeg dijela tabele u 14. kolu Premijer lige BiH

Utakmica između RK Gračanica i RK Sloboda Tuzla igra se u subotu od 18 sati u Sportskoj dvorani Luke u okviru 14. kola rukometne Premijer lige BiH, a susret nosi veliku rezultatsku važnost za oba tima prema trenutnom stanju na tabeli.

Gračanica u meč ulazi sa desetog mjesta i devet osvojenih bodova nakon 13 odigranih kola, uz učinak od četiri pobjede, jedan remi i osam poraza. Domaći sastav će pred svojom publikom tražiti bodove koji bi ga udaljili od zone začelja.

RK Sloboda Tuzla trenutno zauzima dvanaestu poziciju sa osam bodova i omjerom četiri pobjede i devet poraza. Tuzlaci u Gračanicu dolaze svjesni da bi eventualni trijumf mogao donijeti značajan pomak na tabeli i dodatno zakomplikovati borbu u donjem dijelu poretka.