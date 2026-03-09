RK Sloboda poražena od Konjuha u susretu 18. kola

Nedžida Sprečaković
RK Sloboda poražena je od RK Konjuha rezultatom 19:29 u utakmici 18. kola Premijer lige BiH za rukometaše koja je odigrana u Tuzli. Gosti iz Živinica od početka susreta nametnuli su ritam igre i već u prvom poluvremenu napravili veliku rezultatsku prednost.

Rukometaši Konjuha bolje su otvorili utakmicu i brzo stekli nekoliko golova razlike, dok je RK Sloboda teško pronalazila rješenja u napadu. Čvrsta odbrana gostiju i raspoložen napad donijeli su im kontrolu nad igrom, pa je razlika iz minute u minutu rasla. Na poluvrijeme se otišlo pri rezultatu 15:5 za RK Konjuh.

U drugom dijelu susreta RK Sloboda pokušala je podići tempo i smanjiti zaostatak, ali su gosti iz Živinica uspješno održavali stečenu prednost. Iako je domaći tim uspio postići više golova nego u prvom poluvremenu, prednost koju je RK Konjuh izgradio bila je nedostižna.

Utakmica 18. kola Premijer lige BiH za rukometaše završena je pobjedom gostujuće ekipe rezultatom 29:19, pa je RK Sloboda na domaćem terenu upisala poraz od RK Konjuha.

 

 

