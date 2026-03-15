Rukometaši Slobode poraženi u Ljubuškom

Foto: RK Sloboda (Arhiva)

Rukometaši Slobode iz Tuzle poraženi su u utakmici 19. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. U Gradskoj športskoj dvorani u Ljubuškom domaći Izviđač slavio je rezultatom 37:28.

Izviđač je u susret ušao kao lider prvenstva i potvrdio ulogu favorita. Ekipa iz Ljubuškog je nakon 18 odigranih utakmica imala 32 boda uz učinak od 16 pobjeda i dva poraza, kao i značajnu gol-razliku 647:522.

Sloboda je u ovaj duel ušla sa 14. pozicije na tabeli. Tuzlanski tim je nakon 18 kola imao osam bodova, uz omjer od četiri pobjede i 14 poraza te gol-razliku 476:539.

Domaći tim je tokom susreta imao kontrolu igre i na kraju je ostvario uvjerljivu pobjedu rezultatom 37:28, čime je dodatno učvrstio lidersku poziciju na tabeli Premijer lige BiH.

pročitajte i ovo

Sport

Rukometaši Slobode gostuju lideru prvenstva

Sport

Rukometaši Slobode gostuju lideru prvenstva u 19. kolu Premijer lige BiH

Vijesti

RK Sloboda poražena od Konjuha u susretu 18. kola

Istaknuto

Rukometaši Slobode poraženi u Mejdanu, Zrinjski odnio bodove iz Tuzle

Sport

Rukometaši Slobode večeras u Mejdanu dočekuju Zrinjski

Sport

Rukometaši Slobode večeras protiv Goražda

Vijesti

Trump tražio od pet država da pošalju ratne brodove u Hormuški moreuz, poznate njihove reakcije

Sport

Amar Dedić kakvog ne poznajemo: Bh. fudbaler nakon haosa zaradio crveni karton

Istaknuto

Više od 8,3 miliona KM za škole u TK: Planirano 247 projekata u obrazovanju

Vijesti

Vatrogasci imali pune ruke posla: Intervencije na nekoliko lokacija

Istaknuto

Evo kakvo vrijeme očekuje Tuzlu narednih dana

