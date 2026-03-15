Rukometaši Slobode poraženi u Ljubuškom

Rukometaši Slobode iz Tuzle poraženi su u utakmici 19. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. U Gradskoj športskoj dvorani u Ljubuškom domaći Izviđač slavio je rezultatom 37:28.

Izviđač je u susret ušao kao lider prvenstva i potvrdio ulogu favorita. Ekipa iz Ljubuškog je nakon 18 odigranih utakmica imala 32 boda uz učinak od 16 pobjeda i dva poraza, kao i značajnu gol-razliku 647:522.

Sloboda je u ovaj duel ušla sa 14. pozicije na tabeli. Tuzlanski tim je nakon 18 kola imao osam bodova, uz omjer od četiri pobjede i 14 poraza te gol-razliku 476:539.

Domaći tim je tokom susreta imao kontrolu igre i na kraju je ostvario uvjerljivu pobjedu rezultatom 37:28, čime je dodatno učvrstio lidersku poziciju na tabeli Premijer lige BiH.