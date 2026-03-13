Rukometaši Slobode gostuju lideru prvenstva u 19. kolu Premijer lige BiH

Jasmina Ibrahimović
RK Sloboda poražena je od RK Konjuha rezultatom 19:29 u utakmici 18. kola Premijer lige BiH za rukometaše odigranoj u Tuzli.

Rukometaši Slobode iz Tuzle u subotu, 14. marta, igraju utakmicu 19. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, a protivnik će im biti ekipa Izviđača u Ljubuškom. Susret je zakazan za 18 sati u Gradskoj športskoj dvorani.

Izviđač trenutno zauzima prvo mjesto na tabeli sa 32 boda iz 18 odigranih utakmica. Ekipa iz Ljubuškog ostvarila je 16 pobjeda i dva poraza, uz značajnu gol-razliku 647:522.

Tuzlanska Sloboda u ovaj susret ulazi sa 14. pozicije na tabeli. Nakon 18 kola imaju osam bodova i omjer od četiri pobjede i 14 poraza, uz gol-razliku 476:539.

Predstojeći duel predstavlja novi izazov za oba tima. Izviđač će nastojati zadržati lidersku poziciju i nastaviti uspješan niz, dok će Sloboda pokušati doći do bodova koji bi joj mogli biti važni u nastavku borbe za bolji plasman na tabeli.

Susret u Ljubuškom dio je rasporeda 19. kola Premijer lige BiH, koje se igra tokom vikenda.

