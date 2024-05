Sindikalne organizacije – Živimo u vremenu velikih izazova za sindikate i radnička prava

Sindikalne organizacije povodom Prvog maja, Međunarodnog praznika rada, poručuju da živimo u vremenu velikih izazova za sindikate i radnička prava i da radnici još čekaju sistemska rješenja.

Savez samostalnih sindikata BiH – Posjeta radnicima na njihovim radnim mjestima

Rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) najavilo je da će u okviru obilježavanja Praznika rada posjetiti određene kompanije i na taj način iskazati solidarnost sa radnicima koji budu radili tog dana.

– Delagacija SSSBiH posjetit će radnike na njihovim radnim mjestima i razgovarati sa njima o njihovom položaju, pravima, te idejama za unapređenje, kako njihovih, tako i svih drugih radnika, što će nam poslužiti kao materijal u daljoj borbi za zaštitu i unapređenje prava i interesa svih zaposlenih – izjavio je za Fenu Adis Kečo, šef stručne službe SSSBiH.

Radnici se, kako je dodao, suočavaju sa vrlo teškim izazovima, promjenama koje zahtijevaju brzo prilagođavanje i nesigurnim radnim mjestima. Podsjetio je da sindikalna potrošačka korpa iznosi gotovo tri hiljade KM, dodajući da sa trenutnim platama koje radnici primaju nije moguće pokriti ni osnovne životne namirnice.

– Najniža plata je 619 KM i sve su to okolnosti koje radnike na neki način tjeraju iz ove države i koji su prisiljeni da odlaze u neke treće zemlje kako bi ostvarili bolji ekonomsko socijalni položaj, bolje uslove rada i konačno dostojanstveniji život nego što to ovdje imamo. Ta praksa se definitivno mora prekinuti – dodao je Kečo.

SSSBiH je kroz aktivnosti u predhodnoj, a i ovoj godini, prema njegovim riječima, zahtjevao da se donese zakon o minimalnoj plati, te da se usvoji set fisklalnih zakona kako bi se poboljšao socijalno ekonomski položaj radnika.

-Taj set fisklanih zakona podrazumijeva rasterećenje rada i mi tražimo da se to rasterećenje, koje će ostvariti poslodavci, prenese u džepove radnika, a nikako da se zadrži u džepovima poslodavaca. Samo na taj način možemo biti sigurni da će doći do povećanja, ne samo minimalne plate nego i svih ostalih plata i to bi za rezultat trebalo imati da i oni radnici koji imaju namjeru da napuste ovu državu razmisle da li će se odlučiti na taj korak, a oni koji su već otišli da razmisle da se vrate – dodao je Kečo.

Napomenuo je da imaju kvalitetnu saradnju sa Vladom FBiH, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i da su uključeni u konsultacije i dogovore u vezi zakonskih rješanja koja predlaže to ministarstvo i Vlada FBiH.

Sindikat metalaca FBiH – Prvomajska protestna šetnja i dva zahtjeva vlastima

Sindikat metalaca FBiH organizuje Prvomajsku protestnu šetnju od Doma sindikata, prema Udruženju poslodavaca, pa do sjedišta Vlade Federacije BiH.

Oni će održati protestnu šetnju i vlastima dostaviti dva zahtjeva – povećanje najniže neto satnice u Granskom kolektivnom ugovoru za metalski sektor sa 4,40 na 5,68 KM, te hitno upućivanje u proceduru i donošenje zakona o minimalnoj plati, neto, te zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak koji će značajno umanjiti poreske obaveze i omogućiti povećanje plata svim radnicima.

Naveli su da drastičan i nezaustavljiv rast svih troškova života, odnosno veoma težak materijalni položaj metalskih radnika, nameće potrebu hitnog povećanja plata radnicima u metalskom sektoru, prvenstveno kroz povećanje najniže satnice u Granskom kolektivnom ugovoru.

Sindikat trgovine BiH – Protesni marš „EU-Idemo? Ili je gotovo?”

Prvomajski protestni marš, kao i prošle godine, organizuje i Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH), a fokus je na na zelenom svjetlu za priključenje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

– Vlasti u Bosni i Hercegovini su od toga napravile neki, rekla bih imaginarni događaj, sasvim otuđen od građana i od radnika. Želimo naglasiti cijeli taj proces i reći da u principu želimo vidjeti BiH u EU, ali imamo i određene zahtjeve u tom smislu. Mi ćemo poslati svoje zahtjeve Vijeću ministara BiH, ali i Delegaciju EU, a tražimo da sindikat bude dio tog procesa, vrlo aktivno i vrlo odgovorno – rekla je Feni predsjednica STBiH Mersiha Beširović.

Protesni marš pod nazivom “EU-Idemo? Ili je gotovo?” , odnosno okupljanje radnika, članova STBiH će biti ispred zgrade PSBiH odakle polaze prema zgradi Delegacije EU na Skenderiji.

– Kada je riječ o položaju trgovaca smatram da je nešto bolji nego prošlog 1. maja, ali je još nedovoljno dobar, odnosno još nismo ostvarili ona rješenja koja čekamo. Nažalost, u ovoj zemlji procesi idu jako sporo i mi smo trenutno u fazi kada je nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini trebao da osigura i slobodne praznike i zabranu rada nedjeljom. Radnici u ovom sektoru zavise od dobre volje poslodavaca, a mi još čekamo na sistemska rješenja – dodala je Beširović.

RTV Slon/Fena