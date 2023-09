Srušen pješački most u Slavinovićima: Kada će građani dobiti novi?

Na drugu stranu rijeke Jale u ovom dijelu Slavinovića možete preći preskakanjem preko Jale ili preko mosta koji koriste i automobili. Više od dvije godine stanovnicima Slavinovića ovo su jedina dva načina prelaska rijeke Jale, nakon što je Služba za inspekcijske poslove zabranila korištenje, te naredila uklanjanje starog pješačkog mosta.

Mirsada Hukić, na drugu obalu svaki dan treba preći tri puta. Pješački, u narodu poznat kao „Žuti most“ bio je velika olakšica i za nju i za ostale stanovnike ovog naselja.

“Ma značio je mnogo. Sad da ste došli u jedan vidjeli bi. Puna škola je djece, sva ova strana i ova gore i sva djeca prođu ovuda. Svi prelaze, i gosti i dostavama je orijentacija Žuti mostić.” rekla je Mirsada Hukić, stanovnica naselja Slavinovići

Zatvaranje i rušenje pješačkog mosta promijenilo je živote mještana koji su ovaj prelaz koristili više od 26 godina.

“Mnogo nam je značio kako da nije. Pogotovo djeci, djeca trebaju u školu i mi svi smo se navikli i ne smijem da krenem ovamo” kazala je sugrađanka

“Pa ovaj most puno znači pogotovo nama starijima, svaki metar što je kraće to bolje. Pogotovo djeci to znači, da djeca ne bi zaobilazili. Svakako je ovo velika stvar” rekao je sugrađanin

Nakon što je najavila, Gradska uprava prolongirala je uklanjanje mosta za narednu sedmicu. No, most koji su građani sami postavili, u međuvremenu neko je uklonio, barem ono što je ostalo od njega.

Stanovnici ovog dijela Slavinovića sada moraju koristiti most koji je od lokacije starog udaljen oko 200 metara. No nije problem udaljenost, već bezbjednost, naročito onih najmlađih.Međutim, most po kojem sada hodam, kažu građani nije siguran naročito zbog učenika jer ga koriste i automobili.

“Pa zato što je ono usko gdje idu automobili i samo pola metra za pješake, jer tu je par puta su udareni pješaci” dodala je Mirsada Hukić, stanovnica naselja Slavinovići

Za izgradnju novog pješačkog mosta iz Gradskog budžeta će biti izdvojeno 150 hiljada KM.

Postupak javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg izvođača je u toku, a otvaranje ponuda bit će realizovano naredne sedmice te će se, po okončanju ovog postupka, krenuti sa izgradnjom novog mosta, navode iz resorne gradske službe.

“Sve je spremno za realizaciju i ja se nadam da će do kraja godine biti izgrađen most na ovom mjestu. Svi uslovi su ispunjeni, čekamo sada tendersku proceduru, pa postoje mogućnosti za pomjeranjem nekih rokova, ali mislim da je do kraja godine neki razuman rok koji možemo dati.” naglasio je Miralem Mulać, pomoćnik gradonačelnika u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla

Iako više od dvije godine Gradska uprava obećava gradnju novog mosta, građani se ipak nadaju da će nadležni ovog puta ispuniti obećano.

“Jedva čekam da dođu da već prave jer stvarno smo operisani od ovog drugog dijela Slavinovića. I ja i moja porodica moramo se uputiti na plavi most gdje prelaze auta i veoma je teško sa malom bebom.” rekao je sugrađanin

Znači mi radi starijih ljudi, ali što se tiče mene nije mi teško i većinom idem sa autom, ali tek sad da ga prave? zaključio je sugrađanin

Priča o rušenju žutog mosta počela je 2021. godine. Iako je proglašen nesigurnim, građani su u više navrata protestvovali protiv njegovog rušenja, sve dok novi ne bude izgrađen. To im je i obećano više puta, uglavnom pred izbore, ali novi most, prije rušenja starog, nije napravljen.